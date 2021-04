Miriam Galanti festeggia il compleanno e riceve gli auguri speciali del fidanzato Gilles Rocca, naufrago sull’Isola dei Famosi 2021.

Miriam Galanti festeggia il compleanno e riceve gli auguri speciali del fidanzato Gilles Rocca. La fidanzata del concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, con una foto pubblicata su Instagram, ha brindato al suo compleanno che, quest’anno, ha festeggiato senza il fidanzato con cui vive una bellissima storia d’amore da ben dodici anni.

Pur essendo in Honduras, lontano dalla fidanzata, Gilles Rocca è riuscito a far recapitare alla fidanzata un messaggio di auguri attraverso il suo staff. Un messaggio che Miriam ha pubblicato, poi, tra le storie di Instagram.

Il messaggio di auguri di Gilles Rocca per il compleanno della fidanzata Miriam Galanti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriamgalanti (@miriam_galanti)

“Happy birthday to me!!!!”, ha scritto Miriam Galanti pubblicando la foto che vedete qui in alto. Tanti gli auguri ricevuti dall’attrice. Tra i tanti commenti sotto la foto spicca anche quello di Sandra Milo: “Auguri di ogni bene, felicità, successo, meravigliosa ragazza! Dell’ amore non parlo perché già lo possiedi da lungo tempo. Che la vita ti sorrida sempre e sia generosa e benevola con te”.



Il messaggio più bello, però, è quello che lo staff che sta gestendo la pagina Instagram di Gilles Rocca ha pubblicando facendo gli auguri a Miriam da parte del fidanzato.

“Anche se siamo lontani, il mio cuore batte solo per te amore della mia vita. Tanti auguri amore mio, mi manchi tanto”, è il messaggio che Gilles ha scelto di far recapitare alla fidanzata Miriam che ha risposto con un “grazie amore mio”.

Lontano dalla fidanzata Miriam, Gilles Rocca, ogni settimana, durante il momento nomination, manda sempre un saluto alla fidanzata che, finora, non è mai stata presente nello studio dell’Isola dei Famosi 2021 per salutarla.

“Mi manca la mia fidanzata come l’aria. Ogni mattina all’alba e ogni sera al tramonto prendo la nostra fotografia, me ne vado in riva al mare e penso a lei perchè è una donna che mi accompagna da 12 anni, che mi ha migliorato la vita più di qualsiasi altra persona al mondo“, ha detto nelle scorse puntate facendo una dedica bellissima a Miriam.