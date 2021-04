Unghie e mani pronte per l’estate con lo scrub rinforzante e illuminante

Come preparare uno scrub rinforzante ed illuminante per trattate le unghie e le mani prima dell’estate. Un eccezionale trattamento fai da te da provare assolutamente.

Le unghie e le mani sono senza dubbio un ottimo ‘biglietto da visita’ per ogni donna. Non importa certo che siano corredate di una nail art ma che siano mani morbide e vellutate e unghie bianche e lisce con le cuticole in ordine, quello sarà essenziale.

Anche un unghia naturale dunque necessita di essere trattata e coccolata ma soprattutto rinforzata con l’aiuto di prodotti specifici. Scopriamo come preparare ed utilizzare uno scrub rinforzante ed illuminante per unghie e mani di cui non potrete più fare a meno.

Come preparare lo scrub mani e unghie rinforzante ed illuminante

Amate le unghie naturali ma tenete ad averle sempre in ordine, lisce e sbiancate? Lo scrub rinforzante ed illuminante per mani ed unghie è il prodotto perfetto da preparare ed utilizzare anche una volta alla settimana. Prepararlo sarà davvero semplicissimo e gli ingredienti naturali saranno facilmente reperibili in casa e in farmacia o erboristeria. Scopri come sbiancare le unghie con i rimedi naturali.

Scrub mani e unghie: perché è un trattamento fondamentale e come utilizzarlo

Lo scrub è un prodotto formulato con una parte cremosa o oleosa e una parte di microgranuli che agiscono meccanicamente come un esfoliante che mira ad eliminare le cellule morte dall’epidermide, la rinvigorisce e la prepara al trattamento successivo, quello idratante o nutriente.

Questa azione esfoliante è fondamentale anche per la bellezza delle mani e delle unghie che necessitano periodicamente di questo trattamento per ritrovare nuovo vigore e luminosità.

Per applicare lo scrub sulle unghie e sulle mani, sarà sufficiente bagnarle con acqua tiepida, prelevare una quantità di scrub e applicarlo da prima su tutte le unghie e poi sul resto delle mani ed iniziare ad effettuare un massaggio delicato ma costante, su unghie, cuticole e sul dorso delle mani.

Il massaggio potrà durare circa 3 minuti e poi il prodotto dovrà essere risciacquato con acqua tiepida. Il risultato sarà semplicemente sorprendente! Se ami le unghie naturali e senza smalto prova la manicure californiana!

La ricetta dello scrub rinforzante ed illumintante per unghie e mani

Preparare lo scrub per rinforzante ed illuminante per unghie e mani sarà davvero semplice ed economico. La ricetta è stata formulata e diffusa dal canale youtube ‘undosnails’ e gli ingredienti che servono sono:

zucchero

miele

olio di ricino

Seguite il video tutorial per preparare la ricetta alla perfezione!

Utilizzare questo scrub almeno ogni 15 giorni vi assicurerà delle mani e delle unghie perfette per accogliere i primi raggi del sole!