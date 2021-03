Se avete le unghie delle mani e dei piedi ingialliti, non trascuratele. Scopri come sbiancare le unghie con rimedi naturali efficaci.

Vi è mai capitato di ritrovarvi con le unghie delle mani e dei piedi ingiallite? E’ un problema molto comune e diffuso tra le donne e non solo, le cause possono essere diverse. Non si tratta di un semplice alone o di una piccola macchiolina di colore giallo sull’unghia ma la maggior parte dell’unghia si presenta di colore giallo.

L‘ingiallimento dell’unghia può dipendere da diverse cause, ma non sottovalutate mai, talvolta potrebbe essere una conseguenza ad un’infezione o malattie metaboliche.

Scopriamo come rimediare in poche mosse e con prodotti naturali come sbiancare le unghie ingiallite.

Come sbiancare le unghie: rimedi naturali efficaci

Non è nulla di preoccupante, le unghie ingiallite è un problema comune a molte donne e le cause possono dipendere da diversi fattori.

Possiamo distinguere cause legate a patologie come: micosi, carenza di vitamine e sali minerali, psoriasi; non solo anche comportamenti sbagliati o utilizzi di prodotti cosmetici scadenti possono determinarlo.

Le donne che fumano tanto possono avere le unghie gialle e non solo, anche l’applicazione di smalti di bassa qualità potrebbe alterare il colore dell’unghia. Se si applicano gli smalti colorati molto pigmentati senza avere protetto l’unghia con uno smalto base, potreste incorrere a questo problema. Non solo anche l’alimentazione sregolata con carenza di vitamine e sali minerali. Scopri quali sono gli alimenti necessari per nutrire le unghie.

Per conoscere le cause dell’unghia ingiallita è necessario rivolgersi al medico specializzato che dopo una visita accurata saprà darvi una risposta a tutto ciò.

Ecco alcuni rimedi naturali che possono essere di aiuto così da sbiancare le unghie e rendere perfette, ma potete seguirli solo dopo una visita medica, sarà il medico che potrà indicarvi se basteranno solo dei rimedi naturali per rimediare.

Ma un’alternativa e tagliate a metà il limone e mettete le unghie direttamente nella polpa, oppure strofinare direttamente le unghie su un limone tagliato a metà. Questo rimedio lo possono adottare una volta a settimana le persone che fumano tanto.

-Bicarbonato di sodio. Preparate una soluzione cremosa di acqua ossigenata e bicarbonato, dovrete mettere un cucchiaino di acqua ossigenata e 3 di bicarbonato, mescolate bene e applicate sulle unghie, dovrete fare dei massaggi delicati e lasciate agire un pò. Poi procedete al risciacquo e ripetete anche una volta a settimana.

-Acqua e sale. Se preparate una soluzione di acqua calda, a cui unite il sale e il limone, poi immergete, lasciatele in ammollo per 10-12 minuti.

-Limone. Non solo il succo ma anche la polpa del limone è un ottimo rimedio per sbiancare le unghie ingiallite. Mettete in una terrina il succo di limone e immergete le mani, se il problema l’avete anche alle unghie dei piedi, la soluzione la mettete in una bacinella e immergete i piedi. Vi consigliamo di lasciare per 8-10 minuti, poi lavate e asciugate bene con un asciugamano morbido. Potete se volete prima di asciugare passate sulle unghie con una spazzola morbida. Il video tutorial vi aiuterà.

Questi rimedi possono essere di aiuto ma in caso di taglietti e pellicine potete evitare di utilizzare il limone perchè potrebbe causare bruciore. Gli oli essenziali sono molto importanti in caso di unghie da sbiancare e non solo, scoprite come utilizzarli al meglio.

Piccoli consigli

Le unghie ingiallite si possono prevenire, qualora non dipendono da malattie e infezioni, ecco quali.

-Non avere sempre lo smalto sulle unghie

-Utilizzare smalti di qualità

-Applicare una base prima dello smalto colorato

-Curare le unghie con una manicure frequente e attenta

-Scegliere solventi poco aggressivi

-Limitare il vizio del fumo