Kinder Pingui light: il fresco dessert perfetto per l’estate!

Il kinder Pingui è sempre stato uno degli snack estivi più amati. Oggi ve lo proponiamo in una versione eccezionale versione light, da gustare senza sensi di colpa.

La stagione calda è arrivata e anche la ‘voglia di dolce’ si direziona su ricette fresche e cremose che possano conquistare il palato e anche regalare una piacevole pausa fresca. Il Kinder Pingui è senza dubbio uno degli snack estivi e da banco frigo più gettonato ma di certo non formulato con ingredienti poco calorici.

Scopriamo come preparare il Kinder Pingui in casa, in una ricetta semplice, gustosa e soprattutto ligth di cui vi innamorerete. Potrete così servire questo dolcetto per colazione o anche per merenda a tutta la famiglia!

Kinder Pingui light: gli ingredienti e la ricetta

La ricetta del Kinder Pingui Light è stata pensata e creata dalla bravissima food blogger _candy_healthy_ che ce la presenta:

” La primavera è iniziata e con se ha portata un clima caldo che rimanda molto ai dolci pomeriggi estivi. Cose c’è di meglio se non uno snack fresco, gustoso ma light?

Le Kinder pingui sono adatte per chi vuole concedersi uno snack sano senza rinunciare la gusto!! Per prepararle”

Gli ingredienti

“Ti occorre per la base:

30g Farina d’avena aromatizzata

5g cacao amaro

60ml di albume

Dolcificante

1cucchiaino di yogurt greco

Montiamo a parte 30g di albume.

Farcia e topping: yogurt greco e cioccolato fondente qb”

Il procedimento

“Iniziamo sciogliendo il cioccolato, versiamo su carta forno e conserviamo in freezer x 10 min. Ricaviamo dei rettangoli facendo attenzione a non romperli!!

Per la base:

Mescoliamo gli ingredienti in una ciotola e dopo aver ottenuto un impasto omogeneo versiamo la parte di albume montato. Versiamo su una teglia rettangolare l’impasto e cuociamo per 10minuti circa in forno a 180 gradi. Lasciamo raffreddare e ricaviamo dei rettangoli. Aggiungiamo uno strato di yogurt greco, uno strato di cioccolato fondente, un altro strato di yogurt e chiudiamo con un altro rettangolo.

Ricoprire con cioccolato fondente e conserva re in frigo. Dopo circa 1ora il vostro snack sarà pronto per essere gustato”

Non vi resta che mettervi al lavoro e preparare questo dolcetto perfetto per l’estate!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kekka (Ricette Healthy🌼🥥🍫) (@_candy_healthy_)