Unghie perfette e belle senza smalto? Ecco il segreto che tutte dovrebbero conoscere!

Se siete tra le donne che non amano utilizzare lo smalto ma sfoggiare ugualmente delle unghie ordinate e bellissime, ecco il segreto per la manicure perfetta anche senza smalto.

La manicure è senza dubbio un tipo di cura indispensabile per avere mani in primo piano sempre ordinate e belle da guardare. Non tutte le donne però amano utilizzare smalti o addirittura alcuni tipi di interventi estetici come la ricostruzione unghie, molte donne amano tenere le loro unghie al naturale, in tutta la loro naturale semplicità.

Sfoggiare una manicure naturale, soprattutto quando si ha un bel taglio dell’unghia è un’ ottima possibilità di prendersi cura delle proprie unghie e anche delle proprie mani. Scopriamo come prenderci cura delle nostre unghie e il segreto per averle bellissime anche senza smalto.

Unghie: ecco come prendersene cura ogni giorno

Le unghie naturali dovrebbero essere oggetto di cure quotidiane, prima fra tutti la detersione. Quando ci si lava le mani, soprattutto in questo particolare momento storico di pandemia da Covid-19, si dovrebbe sempre dedicare un momento specifico alla pulizia minuziosa delle unghie, come? Con uno spazzolino specifico. Questa operazione permetterà di eliminare ogni residuo di sporco e batteri da sotto le unghie e le farà apparire sempre bianche e pulite.

L’altro step fondamentale per prendersi cura delle unghie e anche delle mani è l’idratazione. Il letto ungueale e soprattutto le cuticole che lo proteggono, necessita di essere sempre ben idratate con creme specifiche ma soprattutto oli per cuticole e unghie. Le cuticole andrebbero curate ogni giorno, possibilmente senza eliminarle ma spingendole dolcemente. Scopri come prenderti cura delle cuticole delle unghie in modo naturale.

Esistono poi in commercio anche molti prodotti chimici, dei veri e propri ‘sciogli cuticole’ professionali, di cui è palese l’azione stressante che possono avere sull’epidermide. Ecco tutti i pro e i contro dell’utilizzo di questa tipologia di prodotti.

Assieme alle cuticole si dovranno idratare anche le mani, con un bel massaggio di crema idratante dalla punta delle dita all’avambraccio. Anche utilizzare una volta a settimana uno scrub per le mani, aiuterà l’epidermide a rinnovarsi e ad apparire sempre morbida e luminosa.

Inutile aggiungere che nella cura quotidiana delle unghie si dovrebbe riservare sempre un attimo per considerarne le lunghezze e limare le eventuali scheggiature.

Unghie belle e senza smalto con la manicure californiana

Per tutte coloro amano sfoggiare delle belle mani e delle belle unghie senza ricorrere a prodotti chimici come lo smalto, anche quello trasparente, ecco la manicure californiana, quella naturale ma non meno femminile. Il segreto di questo trattamento di bellezza? L’idratazione di unghie, cuticole e mani!

In questo semplice ma esaustivo tutorial, avrete imparato tutti i segreti per avere delle unghie bellissime e lucide senza dover utilizzare lo smalto, non vi resta che condividerli con le vostre amiche!