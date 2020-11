Mani perfette: come preparare uno scrub esfoliante -VIDEO

By

Esfoliare le mani è fondamentale per averle sempre idratate e vellutate. Scopriamo come preparare uno scrub per le mani con tre semplici ingredienti.

Le mani vengono ogni giorno sottoposte a molte attività stressanti che mettono a dura prova l’epidermide e ne causano la disidratazione. Aver cura di questa parte così esposta e delicata del nostro corpo è fondamentale, sia dal punto di vista estetico ma anche per la salute della pelle.

Scopriamo a cosa serve uno scrub, perché è importante fare questo tipo di trattamento di bellezza e come preparare un ottimo scrub esfoliante con dei semplici ingredienti alla portata di tutti.

Mani perfette: cosa è uno scrub e perché è fondamentale farlo

La cellule della nostra epidermide si rinnovano ed ogni giorno su di essa si deposita uno strato di cellule morte che costituisce come un ‘guscio’ dove l’epidermide non è libera di respirare ed assorbire anche i trattamenti di bellezza e salute a cui viene sottoposta.

Lo scrub è una preparazione a base di ingredienti esfolianti in microgranuli, miscelati ad un olio vegetale o ad una crema molto fluida. Una volta massaggiato sulla pelle umida, l‘azione meccanica dei granuli in esso contenuti provvederà ad eliminare le cellule morte naturalmente presenti sull’epidermide.

Utilizzare uno scrub esfoliante, almeno una volta a settimana, sarà fondamentale per eliminare le cellule morte e rendere la pelle luminosa, morbida e molto idratata. Scopriamo come prepararne uno naturale. Scopri anche come prenderti cura delle mani durante la stagione invernale.

Come preparare uno scrub mani al tea tree oil, il video tutorial

Per preparare lo scrub per le mani, avrete bisogno di:

3 cucchiaini di sale fino

3 cucchiaini di olio extravergine di oliva

6 gocce di tea tree oil

Miscelare in una ciotolina il sale fino da cucina e l’olio extravergine di oliva fino ad ottenere un composto omogeneo e semi fluido. Aggiungere poi 6 gocce di Tea Tree oil che conferirà allo scrub un alto potere protettivo e disinfettante. Scopri tutte le proprietà del Tea tree oil.

Lo scrub potrà essere applicato sulle mani anche una volta a settimana per ritrovarle vellutate e molto idratate.