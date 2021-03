Gilles Rocca, dedica alla fidanzata Miriam Galanti all’Isola dei Famosi: lei reagisce così

Gilles Rocca si lascia andare ad una dichiarazione d’amore per la fidanzata Miriam Galanti: lei reagisce così sui social.

Direttamente dall’Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca si è lasciato andare ad una splendida dichiarazione d’amore per la fidanzata Miriam Galanti con cui vive una storia da ben dodici anni. Il concorrente del reality show, durante la terza puntata, approfittando del momento nomination, ha rivolto un dolce pensiero alla fidanzata.

Miriam Galanti, dall’italia, ha reagito in modo dolcissimo come è facile intuire dalle storie pubblicate sul suo profilo Instagram. Tra i due attori, l’amore è sempre più forte e la dichiarazione fatta in diretta da Gilles ha emozionato davvero tutti.

Gilles Rocca e Miriam Galanti: dediche d’amore a distanza

Dopo aver nominato Brando Giorgi a cui Ilary Blasi ha spoilerato l’esistenza di Paraside Island commettendo una nuova gaffe durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2021, Gilles Rocca ha rivolto un pensiero alla fidanzata Miriam Galanti che, dall’Italia, sta seguendo la sua avventura in Honduras.

“Gilles ti manca molto casa? La tua fidanzata?”, ha chiesto Ilary Blasi. “Mi manca la mia fidanzata come l’aria. Ogni mattina all’alba e ogni sera al tramonto prendo la nostra fotografia, me ne vado in riva al mare e penso a lei perchè è una donna che mi accompagna da 12 anni, che mi ha migliorato la vita più di qualsiasi altra persona al mondo“, è stata la risposta di Gilles.

“Ma che belle questa parole”, è stato il commento di Ilary Blasi. “Non credevo di piangere, non credevo di essere romantico, non credevo che mi potesse mancare così tanto una persona e soprattutto la cosa che amo di più di Miriam è la sua forza. E’ un’attrice e una donna formidabile che dovrebbe avere molto più successo di quello che ha e la vita le ha portato molti dolori. Ho cercato di starle sempre vicino, in ogni momento della sua vita, e mi sono ripromesso di farlo per sempre. Mi sono tatuato respect prima di partire: la rispetterò sempre“, ha aggiunto ancora Gilles.

Su Instagram, tra le sue storie, Miriam Galanti ha pubblicato le storie che vedete qui in alto dichiarando tutto il suo amore per Gilles con un cuore rosso.