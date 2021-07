Smalti effetto gel senza lampada UV: funzionano davvero?

Gli smalti effetto gel sono dei prodotti di ultima generazione promossi da molte case cosmetiche. Ci siamo chiesti se funzionino davvero e se sì, come utilizzarli al meglio.

Avere delle unghie impeccabili è sempre la scelta giusta per completare il look, che sia da giorno o da sera, per un’occasione importante o semplicemente per una giornata di lavoro. Le mani infatti possono considerarsi un vero e proprio biglietto da visita per una donna, il cui aspetto molte volte appare curato proprio per i piccoli dettagli.

Lo smalto effetto gel sta davvero spopolando tra le donne che amano l’effetto di uno smalto semipermanente, trattamento che regala circa 3 settimane di smalto impeccabile, ma non vogliono rinunciare alla possibilità di curare personalmente la propria manicure e alla libertà di cambiare spesso tonalità e stile.

Se però è la lunga durata che si cerca e anche l’estrema brillantezza, non ci si potrà affidare alle prestazioni di uno smalto tradizionale, ma scegliere uno smalto effetto gel, si rivelerà l’opzione migliore.

Smalto effetto gel: ecco perché dovresti sceglierlo

Sono diverse le qualità che uno smalto effetto gel racchiude, prima fra tutte la possibilità di poter laccare le unghie con un prodotto che apparirà brillante e una laccatura che potrebbe benissimo competere per alcune caratteristiche con quella realizzata in gel e lampada UV. Inoltre l’asciugatura di questo tipo di smalto, risulta essere sempre più veloce e completa.

Come applicare lo smalto effetto gel

Per applicare lo smalto effetto gel, l’unghia dovrà essere perfettamente pulita da residui di smalto applicato precedentemente, sgrassata e liscia.

Applicare una base smalto trasparente prima dello smalto effetto gel, sarà un’ottima abitudine. Il segreto per stendere alla perfezione uno smalto effetto gel, è quello di applicare due strati sottili e omogenei per poi sigillare il tutto con un top coat.

Come asciugare lo smalto effetto gel

Per la riuscita di qualsiasi manicure, l’asciugatura dello smalto resta fondamentale, per questo, per agevolare l’asciugatura dello smalto effetto gel, si potranno immergere le unghie laccate in una bacinella di acqua ghiacciata, o esporle al getto di aria fredda del phon o se si ha poca pazienza, utilizzare uno dei tanti prodotti asciuga smalto come le goccine, facilmente reperibili in diversi store di articoli di profumeria. Se invece, si ha la possibilità di esporre le unghie laccate con lo smalto effetto gel alla luce delle lampade UV, si potrà farlo per circa due minuti.

Lo smalto effetto gel è senza dubbio un ottimo prodotto che regala straordinarie prestazioni, quindi la risposta alla nostra domanda è che questa tipologia di smalti funziona davvero!