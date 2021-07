Unghie in estate: come proteggerle e curarle durante la stagione calda

Le unghie in estate sono soggette a forte stress, non tanto per il caldo ma piuttosto per la salsedine, il cloro e anche la sabbia. Scopriamo i rimedi naturali per prendercene cura e proteggerle.

Se amate avere delle mani curate e delle belle unghie, saprete che ogni stagione porta con se delle problematiche specifiche. In inverno mani e unghie vengono sottoposte alle basse temperature subendo una forte disidratazione con l’irritazione dell’epidermide ed in estate, vengono sottoposti allo stress delle giornate di vacanze ma anche all’utilizzo più frequente di smalti, solventi e limette.

->>LEGGI ANCHE: Come scegliere lo smalto più adatto alle proprie mani e unghie: i consigli per uno stile impeccabile

Unghie in estate: attenzione a cloro, salsedine e sabbia e raggi UVA

Se siete delle patite della tintarella presa al mare o in piscina, oltre alla protezione solare per la pelle, dovrete pensare anche a proteggere mani e unghie dal sol leone e da agenti come il cloro della piscina, la salsedine del mare e la sabbia.

Per prima cosa si dovranno idratare molto le unghie con l’olio di ricino o un composto di oli vegetali ricchi di proprietà benefiche. Si potranno anche preparare delle maschere trattamento per mani ed unghie.

Massaggiare tutte le sere o al bisogno le unghie e le cuticole con un olio vegetale renderà le unghie più nutrite e protette e le cuticole idratate e morbide. I raggi del sole tenderanno ad ingiallire le unghie naturali per questo si potrà scegliere di indossare una base smalto che contenga una protezione solare anti UVA e quindi anti giallo.

->>LEGGI ANCHE: Unghie di classe: gli smalti e le nail art che non dovresti mai indossare!

Unghie: in estate occhio alla manicure

L’estate porta con se anche la voglia di colore non soltanto nell’abbigliamento ma anche nella cosmesi. L’estate è infatti la stagione degli smalti colorati e per questo anche la stagione in cui si fanno parecchie manicure, sottoponendo le unghie allo stress dei solventi e vernici per unghie che durante la stagione calda, si tende a cambiare spesso, scegliendo tra le tonalità di colore preferita.

Anche la limatura delle unghie, soprattutto con lime sbagliate come quelle di metallo, le sottopone ad uno stress importante. Tra una manicure e l’altra si dovrà aver cura delle unghie applicando uno scrub delicato e subito dopo un trattamento intensivo a base di oli e burri vegetali, come ad esempio le maschere trattamento fai da te che si possono preparare in casa.

Scopriamo la ricetta di un siero rinforzante per unghie davvero eccezionale da preparare in casa, creata dalla bravissima naturopata e beauty blogger Martina Rodini.