Unghie di classe: gli smalti e le nail art che non dovresti mai indossare!

Unghie di classe, quali sono davvero gli smalti e la nail art che non si dovrebbero mai indossare se si vuole apparire eleganti e raffinate e quali sono invece le scelte di stile più indicate.

La manicure ed in particolare la cura delle unghie rappresentano ad oggi un importante accessorio, un modo per esprimere la propria personalità e anche creatività. Tanti colori, stili e tecniche per cui ogni giorno milioni di donne si rivolgono ad onico tecniche professioniste per realizzare la nail art del momento!

Ma se davvero perseguite un look raffinato ed elegante, le unghie frutto di tanta passione e creatività non possono certo considerarsi unghie di classe. Per avere uno stile ricercato, da sfoggiare in occasioni giornaliere come una riunione di lavoro o anche in occasioni più informali, ci si dovrà affidare ad uno stile di manicure decisamente più semplice ma non meno femminile.

Unghie di classe: attenzione alla lunghezza delle unghie

Se si ricerca un’immagine di se stesse elegante, la lunghezza delle unghie sarà senza dubbio un particolare che farà la differenza. Attenzione a non avere unghie troppo lunghe, queste infatti regalerebbero un’ aspetto poco curato, soprattutto perché per quanto ci si possa stare attente, le unghie molto lunghe, tenderanno sempre ad accumulare sporco nella parte sottostante. Oltre alla lunghezza, bisognerà curare anche la forma delle unghie. No alle unghie a stiletto e a quelle troppo quadrate.

Addio alla nail art se vuoi unghie di classe

Strass, disegni e combinazioni di fantasie e colori non potranno mai vestire delle unghie raffinate. Alla tanta creatività, indicata per look più sbarazzini o per le giovanissime, si dovrebbe preferire uno smalto dalla tonalità unica.

Unghie di classe: le tonalità di smalto che non dovresti mai indossare

In generale, per avere delle unghie raffinate ed eleganti, si dovranno evitare tutte le tonalità di smalto pastello, aranciate, pescate, e naturalmente tutti i colori come il verde, il nero, il bianco gesso, il blu in tutte le sue sfumature. Assolutamente vietati i colori fluorescenti come il giallo, il verde e il fucsia.

Tonalità nude, scure e media lunghezza: la scelta giusta per avere unghie di classe

Se è l’unghia di classe che ricercate, allora dovrete scegliere di sfoggiare unghie di media lunghezza, dalla forma a mandorla, rotonda o leggermente squadrata negli angoli, vestite di colori nude dal sottotono beige o rosato o anche tonalità più strong come il rouge noir, o il rosso scuro o rubino.