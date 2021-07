Stefania non riusciva più a pettinare né lavare i suoi capelli che oramai non tagliava da vent’anni. Pesavano 4 kg ed erano lunghi 2 metri e noi vi sveliamo perché.

Stefania si è presentata dal parrucchiere per un taglio. E fin qui direte: “che c’è di strano?” Be’, lo “strano” arriva quando si osserva la chioma della ragazza: Stefania vanta ben due metri di capelli, legati con un robusto cordoncino e capaci di raggiungere un peso totale di ben 4 chili.

Ma perché la ragazza si trascinava letteralmente dietro un simile peso e, soprattutto, che cosa le ha fatto cambiare idea decidendo di ricorrere alle forbici del parrucchiere? Ve lo spieghiamo noi raccontandovi la storia della giovane Stefania.

La storia di Stefania, 2 metri e 4 kg di capelli

Lavarli tutti in una volta era impossibile ma anche la soluzione di procedere per sezioni era divenuta negli ultimi mesi inaffrontabile: i due metri di capelli di Stefania oramai erano impossibili da districare, anche la soluzione di realizzare una traccia per contenerli era oramai inapplicabile.

Ecco allora che, seppur tra le lacrime, Stefania si è recata dal parrucchiere. Ma perché i capelli erano così importanti per questa ragazza? A quanto pare si trattava di un ultimo tenero legame con la mamma scomparsa.

Prima della morte di sua madre, Stefania le aveva giurato di non toccarsi i capelli e così ha fatto per vent’anni. Quei capelli erano una vera passione per la sua mamma che glieli toccava e spazzolava ogni giorno, erano una cosa loro e quando la donna se n’è andata per Stefania era inammissibile consentire a qualcun altro di toccarli.

Qualcosa però poi è cambiato: Stefania a scoperto che presto diventerà madre a sua volta e quelle lunghe ciocche oramai tutte nodi sarebbero state ingestibili nonché un ostacolo dopo la nascita della bambina.

Così Stefania ha deciso di darci un taglio, sicura che la sua mamma sarebbe stata la prima a capire.

Il parrucchiere ha dovuto procedere prima al taglio netto di buona parte dell’intricata massa e poi a diversi shampoo e impacchi per districare quel che rimaneva, tentando di evitare di tagliare di più.

Vedersi senza la sua lunga chioma è stato uno shock per Stefania che però può consolarsi pensando che a breve sarà lei a portare avanti la tradizione, spazzolando ogni giorno i capelli della sua bambina.