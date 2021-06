Come scegliere lo smalto più adatto alle proprie mani e unghie: i consigli per uno stile impeccabile

I consigli per scegliere lo smalto più adatto alla conformazione della propria mano e alla forma delle unghie.

Le mani sono una delle parti del nostro corpo sempre in primo piano e per questo necessitano di cure specifiche per mantenere l’epidermide protetta, idratata ed elastica e anche di qualche vezzo tutto femminile come lo smalto che regala alle unghie un aspetto ricercato.

Come per l’abbigliamento o per il makeup, anche per lo smalto ogni tipologia di donna o nello specifico di conformazione della mano e delle unghie verrà valorizzata da un colore in particolare, scopriamo quali.

Lo smalto adatto ad ogni tipo di mano e unghia: una piccola guida alla scelta

Scegliere lo smalto adatto alle proprie mani e alla forma delle proprie unghie non è una scelta semplice, ma se fatta nel modo giusto può davvero rappresentare la giusta scelta di stile.

Smalto per mani piccole

Se si hanno mani piccole scegliere di portare unghie medio lunghe e con forma a mandorla aiuterà a renderle più affusolate. Per quanto riguarda lo smalto, i colori più indicati saranno i nude nelle varie tonalità che vanno dai rosa ai beige.

Smalto per mani grandi



Se si hanno mani grandi e con un taglio di unghia piuttosto larga, si dovranno rendere più delicate e affusolate, così via libera alle unghie medio lunghe con una forma piuttosto squadrata e con colori vivaci, come il rosso, l’arancio, il corallo.

Smalto per dita lunghe

Le dita lunghe con un letto ungueale fine e profondo saranno perfette anche con un unghia medio corta, dalla punta a mandorla o dagli angoli più squadrati e saranno belle sia con smalti di colore chiaro che con smalti scuri, fino anche a rouge noir.

Smalto per dita corte

Se si hanno dita piuttosto corte, come per le mani piccole, necessiteranno di un effetto ottico che le faccia apparire più lunghe e affusolate. Perfette le unghie medio lunghe con forma a mandorla e gli smalti dai colori chiari come per esempio i pastello.

Smalto per mani lunghe con unghie piccole con letto ungueale stretto

Se hai mani lunghe con unghie piuttosto piccole, saranno bellissime anche con le unghie portate corte e con smalti coloratissimi.

Smalto per unghie grandi con letto ungueale largo

Se si hanno unghie grandi e larghe, l’effetto che si dovrà ottenere sarà quello di un unghia più stretta e per questo portarle medio lunghe e dalla forma piuttosto squadrata aiuterà a renderle più affusolate. Per il colore, via libera a quelli decisi e dalla tonalità intensa come il rosso.