Gel, semipermanente e acrilico: come rimuoverli in casa senza danneggiare le unghie

Gel, semipermanente e acrilico, scopriamo cosa sono queste tecniche di manicure e come rimuoverle in casa senza creare danni alle unghie naturali.

Avere unghie sempre perfette, laccate e lunghe al punto giusto è un ‘must’ che accomuna moltissime donne che ricorrono ogni giorno a trattamenti professionali di ricostruzione unghie in gel, in acrilico o anche alla semplice manicure con lo smalto semi permanente.

Dato per assunto che, se ci si affida alle mani di un’onicotecnica professionale per la realizzazione di un trattamento, sarà sempre vivamente consigliato di affidare alla stessa la rimozione ed il ritocco delle unghie, potrebbe capitare di dover rimuovere in casa questi trattamenti e non si potrà certo procedere inconsapevolmente con il rischio di danneggiare fortemente le unghie naturali.

Abbiamo pensato di consigliare il miglior modo di rimuovere ciascun tipo di trattamento in casa affidandolo a degli esaustivi video tutorial. Prima di effettuare qualsiasi operazione di rimozione casalinga, sarà giusto mettere al corrente il professionista che ha realizzato il trattamento che saprà consigliare per il meglio.

Ricostruzione unghie in gel: cosa è e come rimuoverla

La ricostruzione unghie in gel è una tecnica di copertura e allungamento delle unghie tramite tips e l’applicazione di un gel che verrà modellato dall’onicotecnica e messo ad indurire sotto l’azione di una lampada UV o LED. Questa tecnica permette di avere unghie lunghe, resistenti e brillanti per diverse settimane.

Come rimuovere la ricostruzione unghie in gel a casa

Seguendo il video tutorial potrete scoprire come rimuovere la ricostruzione unghie in gel senza danneggiare le unghie.

Ricostruzione in acrilico: cosa è e come rimuoverla

La ricostruzione unghie in acrilico è una tecnica di copertura e allungamento delle unghie tramite l’applicazione di due sostanze unite assieme un polimero (la polvere acrilica) e un monomero ( la parte liquida).

Questa tecnica prevede una buonissima manualità e per questo è quella preferita dal personale altamente specializzato poiché prevede l’allungamento delle unghie non utilizzando delle tips ma delle nails form su cui realizzare a mano la forma dell’unghia.

Come rimuovere la ricostruzione unghie in acrilico in casa

Ecco alcuni consigli per rimuovere la ricostruzione in acrilico in casa. Attenzione a non cercare di staccare l’acrilico senza scioglierlo perché si potrebbero danneggiare le unghie.

Smalto semi permanente: cosa è e come rimuoverlo

Lo smalto semipermanente è un prodotto per le unghie che si presenta come uno smalto tradizionale ma che è formulato con una sostanza fotoindurente. Una volta applicato lo smalto, si farà indurire sotto la lampada e l’effetto finale sarà quello di una manicure con lo smalto classico ma con una durata maggiore.

Come rimuovere lo smalto semi permanente in casa

Ecco come rimuovere lo smalto semi permanente in modo semplice e senza danneggiare le unghie naturali.

