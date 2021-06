Smalto sulle mani: ecco i trucchetti per farlo durare di più

I trucchetti per far durare di più lo smalto sulle unghie. Piccoli consigli pratici per preparare e trattare le unghie dopo aver passato lo smalto tradizionale.

Avere mani sempre perfette e smaltate è un vezzo che tutte le donne amano, soprattutto durante la stagione estiva, quando con la pelle dorata dall’abbronzatura si possono sfoggiare tonalità di smalto frizzanti e accese.

Ma se si parla di smalto tradizionale sono diversi i piccoli inconvenienti ai quali il trattamento di manicure viene incontro anche appena eseguito, primo fra tutti la durata davvero limitata nel tempo, a paragone per esempio di una manicure eseguita con uno smalto semipermanente o meglio ancora ad una ricostruzione unghie in gel o in acrilico.

Se siete affezionate alla manicure con lo smalto classico e non temete scheggiature, esistono dei trucchetti che riusciranno a regalare qualche giorno in più alle vostre unghie laccate.

Smalto sulle mani: il primo segreto per far durare lo smalto è la preparazione

Prima di svelare alcuni consigli e trucchetti che vi permetteranno di far durare di più lo smalto tradizionale sulle unghie delle mani, vogliamo svelarvi il consiglio più importante che vi regalerà la possibilità di una manicure impeccabile per diversi giorni, si tratta della preparazione delle unghie, davvero fondamentale per una tenuta super dello smalto.

Le unghie infatti prima di ricevere la canoniche due passate di smalto per unghie, dovranno essere preparate e per prima cosa dovranno restare lontano dall’acqua nel periodo appena precedente al trattamento. Le unghie infatti, si comportano come delle vere e proprie spugne a contatto con l’acqua e per questo se dovessero essere messa in acqua, rilascerebbero umidità nel tempo successivo, compromettendo in primis la tenuta dello smalto.

L‘unghia potrà essere poi levigata con un buffer in modo leggero tanto da rendere il letto ungueale una superficie perfetta per applicare lo smalto. Scopriamo gli altri segreti e consigli per far durare di più lo smalto sulle unghie.

1- controllare la forma

Preferire delle forme particolarmente tondeggianti o comunque con gli angoli smussati piuttosto che squadrati, aiuterà senza dubbio lo smalto ad essere più resistente e a sbeccarsi di meno.

2- proteggere le mani

Come abbiamo consigliato nel caso delle unghie trattate con smalto semipermanente, a maggior ragione con lo smalto tradizionale, proteggere le mani durante i lavori domestici e soprattutto mentre si utilizzano detersivi, sarà fondamentale per far durare di più lo smalto. Indossare dei guanti sarà importantissimo.

3- curare le cuticole

Tenere sempre le cuticole in ordine e ben idratate permetterà all’unghia di mantenere intatto lo smalto evitando di cominciare a sbeccarlo proprio all’attaccatura dell’unghia.

4- attenzione alla lima

Una volta applicato lo smalto, si dovrebbe evitare di utilizzare la lima per unghie, questo perché toccare il bordo dello smalto con la superficie ruvida della lima, provocherà una microfrattura lungo il bordo che si evolverà il sbeccatura subito dopo.

5- usare sempre una base

Lo smalto applicato su uno smalto base trasparente durerà di più, rispetto ad uno applicato direttamente sull’unghia. Applicare una base, permetterà anche una stesura più semplice e fluida dello smalto.

6- usare sempre un top coat

Come per l’utilizzo della base, è vivamente consigliato l’utilizzo di un top coat trasparente che sigilli letteralmente l’unghia proteggendo lo smalto e rendendolo brillante. In commercio ne esistono diversi ad effetto ‘gel’ che regalando prestazioni davvero straordinarie.