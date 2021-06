Smokey eye estivo: come realizzarlo passo dopo passo

By

Lo smokey eye è una tipologia di makeup amatissimo di cui non si può fare a meno nemmeno in estate. Ecco come realizzarlo in una versione soft.

Tra le appassionate di trucco ci sono senza dubbio le ‘smokey eye addict’, coloro che non riescono proprio a vedersi con un occhio truccato semplicemente da un ombretto luminoso e il mascara ma amano arricchire lo sguardo di sfumature intense.

Se in inverno si potrà sfoggiare anche lo smokeye più strong con disinvoltura, in estate scegliere un makeup occhi più leggero sarà senza dubbio la scelta più giusta. Scopriamo come realizzare uno smokey eye estivo semplice e di grande effetto.

Smokey eye estivo: un makeup perfetto anche per l’estate

Lo smokey eye è senza dubbio un makeup di grande effetto e che regala quel tocco sofisticato e uno sguardo in primo piano. Con l’arrivo dell’estate la pelle dorata si sposerà bene con colori caldi che prenderanno il posto del nero e del grigio colori sempre protagonisti dello smokey.

Via libera a tutti i marroni nelle tonalità calde come il cioccolato, il moka, ai colori della terra e ai ramati soprattutto nella versione luminosa, perfetta da applicare al centro della palpebra mobile per rendere il trucco vibrante. La bordatura dell’occhio potrà essere realizzata con il nero, o con dei colori decisi ma decisamente più soft, perfetto il marrone scuro.

Smokey eye estivo: ecco come realizzarlo in modo impeccabile

Seguendo i consigli di un grande professionista come Daniele Lorusso in arte ‘Mr Daniel Makeup’ potrete realizzare uno smokeye eye davvero particolare sui toni del marrone e del lavanda perfetto da sfoggiare nelle sere d’estate. Sarà semplice da realizzare ma di grande effetto.

Questo makeup potrà valorizzare le donne bionde, come nel caso della bellissima modella, ma anche le donne dai colori più mediterranei e caldi.

Non vi resta che mettervi davanti lo specchio per riproporre questo trucco occhi davvero unico che regalerà personalità al vostro stile e grande luminosità allo sguardo.