Estate 2021, idee di viaggio: ecco la classifica dei 10 borghi più belli d’Italia da non perdere.

Italia delle meraviglie: dopo oltre un anno di emergenza sanitaria scandita da divieti e restrizioni, non abbiamo bisogno di andare lontano per rilassarci. Il nostro Paese è uno scrigno prezioso di bellezze paesaggistiche e storico-culturali. Per non parlare della cucina, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo!

La pandemia non è finita ma cresce la voglia di viaggiare. Un recente sondaggio ha evidenziato che sette italiani su dieci sono già pronti a prenotare le vacanze. La tendenza è quella di un ‘turismo di prossimità’, alla scoperta/riscoperta delle bellezze nostrane.

Le vacanze al mare vanno per la maggiore ma c’è anche un incremento di weekend brevi e gite fuori porta. In questo segmento si inserisce la passione di molti italiani per i borghi, veri e propri ‘gioielli’ della nostra cultura. Sono tappe privilegiate per chi vuole trascorrere qualche giorno immerso nella natura, godendo del buon cibo e delle bellezze storico-paesaggistiche.

I 10 borghi più belli da visitare ad ogni costo. Prendi nota!

Visitare questi borghi significa scoprire un’Italia autentica, sospesa tra sogno e realtà. Alcuni sono talmente pittoreschi da essere famosi in tutto il mondo! Ce ne sono 10 di rara bellezza che devi assolutamente visitare. Scopri subito la classifica e, magari, prendi spunto per organizzare il tuo prossimo weekend!

Sabbioneta (Lombardia) – Borgo di stampo rinascimentale, è patrimonio dell’Unesco dal 2008. Il suo centro storico, costruito dai Gonzaga, è una vera e propria perla architettonica. Da non perdere: la piazza Ducale, la Porta Vittoria e il Palazzetto del Cavalleggero.

– Borgo di stampo rinascimentale, è patrimonio dell’Unesco dal 2008. Il suo centro storico, costruito dai Gonzaga, è una vera e propria perla architettonica. Da non perdere: la piazza Ducale, la Porta Vittoria e il Palazzetto del Cavalleggero. Sèn Jan di Fassa – Incastonato nella conca più soleggiata della Val di Fassa, è il punto di partenza ideale per fare delle escursioni sulle Dolomiti. D’inverno, invece, diventa la meta preferita degli sciatori. Questo borgo è una tappa imperdibile per tutti gli amanti della natura!

– Incastonato nella conca più soleggiata della Val di Fassa, è il punto di partenza ideale per fare delle escursioni sulle Dolomiti. D’inverno, invece, diventa la meta preferita degli sciatori. Questo borgo è una tappa imperdibile per tutti gli amanti della natura! Borghetto sul Mincio – Si trova in Veneto e sorge sulle rive del fiume Mincio. E’ un tipico borgo medioevale del quale si conservano bene le fortificazioni. Nel centro storico si possono ammirare le caratteristiche ruote dei mulini e le torri del Ponte Pisconeto. Chi ama il relax può perdersi nella tranquillità di questo borgo!

– Si trova in Veneto e sorge sulle rive del fiume Mincio. E’ un tipico borgo medioevale del quale si conservano bene le fortificazioni. Nel centro storico si possono ammirare le caratteristiche ruote dei mulini e le torri del Ponte Pisconeto. Chi ama il relax può perdersi nella tranquillità di questo borgo! Gualtieri – Immerso nel verde lussureggiante dell’Emilia Romagna è diventato famoso per il più importante pittore naif italiano, Antonio Ligabue. Se scegli questo borgo, devi assolutamente visitare il Palazzo Bentivoglio, al centro delle piazza principale. Al piano nobile, c’è il museo dedicato ad Antonio Ligabue.

