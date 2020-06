Mani | come averle perfette e proteggerle al sole

Le mani sono senza dubbio un biglietto da visita, soprattutto per le donne. Averle sempre vellutate, curate e soprattutto protette dai raggi solari è essenziale per mantenerle giovani.

Le mani come premesso, possono essere un biglietto da visita, ma anche una ‘carta di identità’ che spesso rivelano anche più dell’età effettiva di una donna, soprattutto se non curate e con un incarnato non più omogeneo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Olio di Tamanù | le preziose proprietà per la pelle

Col passare del tempo infatti la pelle perde elasticità ed idratazione, ma i raggi solari possono far comparire delle macchioline scure, che identificano un invecchiamento cutaneo, a volte anche precoce. Scopri come rallentare l’invecchiamento delle mani.

Come prendersi cura delle mani e proteggerle dal sole

Prendersi cura delle proprie mani è un atto di cura verso se stessi che non si può ridurre all’applicazione di una crema idratante, anche perché con il passare del tempo, questo cosmetico potrebbe davvero rivelarsi insufficiente a mantenere la pelle giovane.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pelle grassa | 5 maschere viso fai da te per purificare e lenire

Applicare sempre una buona crema idratante dalla texture corposa è senza dubbio una buona abitudine, ma la pelle delle mani, necessita di qualche trattamento in più e soprattutto della giusta protezione.

Uno degli appuntamenti settimanali al quale non rinunciare mai è lo scrub. L’esfoliazione della pelle infatti, si rivela necessaria per il rinnovamento cellulare e per rendere la pelle più recettiva ai trattamenti. Si potrà preparare in casa, miscelando in una tazza, un olio vegetale con delle zucchero semolato. Si massaggeranno le mani, fino alla punta delle dita, per qualche minuto, per poi risciacquare la pelle.

Anche le unghie, beneficeranno dell’applicazione di un olio vegetale, soprattutto sulle cuticole. La crema mani poi, dovrà essere massaggiata più volte durante il giorno per assicurare morbidezza ed idratazione.

Il trattamento più efficace in assoluto per fermare l’invecchiamento cutaneo delle mani, è l’applicazione di una crema con fattore di protezione solare molto alto. Perfette quelle che si utilizzano per il viso con un fattore di protezione 50+.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Come preparare e proteggere la pelle al sole

La pelle delle mani, andrà sempre protetta dall’azione dei raggi solari e dei radicali liberi. Fondamentale dunque applicarla al mattino e rinnovarla dopo ogni lavaggio delle mani. Se ami i rimedi naturali scopri le proprietà dell’olio di Neem.