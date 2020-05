Olio di Neem | 5 utilizzi che forse non conosci

L’olio di Neem è un rimedio naturale poco conosciuto ma dalle eccezionali proprietà benefiche. Ecco 5 utilizzi di questo olio che forse non conosci.

L’olio di Neem un potente rimedio naturale, un olio vegetale alla portata di tutti ma ai più sconosciuto. Questo rimedio, facilmente reperibile in erboristeria o nelle farmacie più fornite, vanta diverse proprietà benefiche anche a livello cosmetico e può essere utilizzato in diversi modi.

La pianta del Neem è nativa dell’India e per le sue molteplici proprietà anche medicinali, viene considerata una pianta speciale e portatrice di benefici e in grado di curare ogni tipo di malattia, questo secondo gli antichi che l’hanno utilizzata per migliaia di anni. Se ami i rimedi naturali scopri tutte le proprietà dell’olio di Borragine.

La pianta del Neem, viene utilizzata in tutte le sue parti e la sostanza che contiene la azadiractina, conferisce a questo rimedio naturale proprietà anti batteriche, anti micotiche, anti parassitarie e ottime per rinforzare le difese immunitarie.

L’olio di Neem viene ricavato dalla spremitura dei frutti dell’albero di Neem, che ricco di acido oleico e acido linoleico è ottimo per prendersi cura della pelle. Ma scopriamo i 5 utilizzi dell’olio di Neem che forse non conosci!

1-L’olio di Neem alleato della nostra pelle

Questo olio vegetale risulta essere un potente alleato della nostra pelle, su cui risulta essere antiossidante, e anche anti batterico. Perfetto dunque per prevenire la comparsa dei segni del tempo e per curare la pelle affetta per esempio da acne. Ottimo anche per trattare e mantenere pelli delicate e secche, colpite da dermatite e prurito.

2-L’olio di Neem alleato del nostro sorriso

Sono diversi i prodotti per la cura dentale a base di olio di Neem. Un dentifricio o un colluttorio a base di questo rimedio naturale, combattono infezioni e contribuiscono a mantenere le gengive sane.

3- L’olio di Neem alleato degli animali domestici

L’olio di Neem è utilizzato nella preparazione di prodotti per la cura e il benessere degli animali domestici come cani e gatti. Le sue proprietà anti parassitarie, lo rendono un rimedio perfetto per proteggere i nostri amici dall’infestazione di parassiti e altri ospiti e per la cura di problemi cutanei di vario genere. Utile anche per allontanare le zanzare, in particolare i flebotomi portatori della leishmaniosi.

4- L’olio di Neem contro le zanzare

L’olio di Neem è ottimo come repellente per le zanzare. Esistono in commercio prodotti spray contenenti olio di Neem da applicare sul corpo ma si può utilizzare l’olio come scudo protettivo, mettendolo sul davanzale della finestra per allontanare le zanzare.

5- L’olio di Neem alleato della salute

L’olio di Neem può essere utilizzato per la disinfezione di piccole ferite e abrasioni e combatterà la proliferazione dei batteri in modo naturale. Si potrà miscelare a dell’olio vegetale base, come quello di mandorle dolci o di riso, oppure all’olio o la crema a base di vasellina.

La natura ci viene sempre incontro con tantissimi rimedi naturali che potranno essere consigliati da un medico o da un erborista preparato. Anche il tea tree oil è un ottimo rimedio naturale dalle diverse proprietà.