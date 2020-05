Olio di melograno | pregiato elisir di bellezza

L’olio di melograno, un prezioso alleato per la bellezza della nostra pelle. Tutte le proprietà, i benefici e i trattamenti.

Gli oli vegetali sono alleati della nostra pelle alla portata di tutti ed in particolare l’olio di melograno, si può considerare un prezioso elisir di bellezza che usato tutti i giorni assicura alla pelle elasticità, luminosità e rinnovamento cellulare.

Quest’olio che si ottiene dai semi del melograno pressati a freddo, è uno degli ingredienti più utilizzati nella formulazione dei prodotti estetici all’avanguardia ma può essere utilizzato, nella sua versione base e più pura ogni giorno per giovare delle tantissime proprietà anti età e idratanti. Se ami gli oli vegetali scopri tutte le proprietà dell’olio di oliva per la pelle.

Olio di melograno | tutte le proprietà e i benefici per la pelle

Se siete alla ricerca di un trattamento d’urto per la pelle del viso che funga come un potente siero anti età, l‘olio di melograno è il prodotto perfetto da tenere sempre a portata di beauty. Il prezioso estratto ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi del frutto infatti, dona alla pelle moltissimi benefici, primo fra tutti, un rinnovamento cellulare molto evidente.

L’olio si presenta dorato ed è ricco di fitosteroli che ne conferiscono le proprietà antiossidanti. L’applicazione quotidiana di questo olio regala alla pelle una nuova freschezza e luminosità e l’acido ellagico contenuto nel frutto del melograno conferisce all’olio estratto un forte potere antiossidante e protettivo dell’epidermide.

Contrastando l’azione dei radicali liberi, questo rimedio naturale è ottimo da utilizzare sulle pelli mature bisognose di una sferzata di energia e luminosità e può essere utilizzato puro, proprio come un siero o miscelato ad altri trattamenti.

Ricordiamo che qualsiasi olio per essere veicolato attraverso l’epidermide, dovrebbe essere applicato sulla pelle umida, l’acqua infatti aiuterà le molecole dell’olio a penetrare in profondità nella pelle regalandole tutti i benefici. L’olio di melograno inoltre, può essere utilizzato miscelando 5 gocce in una piccola quantità di crema da notte di cui potenzierà i benefici.

La natura ci regala moltissimi prodotti per la cura della nostra pelle, prodotti alla portata di tutti e dalle eccezionali prestazioni. Scopri tutte le proprietà dell’olio di cocco.