Olio di Borragine | rimedio anti età per la pelle

L’Olio di Borragine è un rimedio naturale anti età davvero eccezionale. Un olio che restituisce alla pelle tonicità, luminosità e idratazione.

La nostra pelle è l’organo più esposto, quello che andrebbe protetto e nutrito ogni giorno con piccole strategie, prima fra tutte le protezione solare. Esistono poi tanti rimedi naturali per prendersi cura della pelle e migliorarne l’aspetto, l’olio di Borragine è uno di questi.

Un olio vegetale ricco di proprietà benefiche e in grado ci contrastare l’azione dei radicali liberi prevenendo l’invecchiamento cutaneo. Ma scopriamo tutti gli utilizzi dell’olio di Borragine per la pelle. Se ami i rimedi naturali scopri le proprietà dell’olio di Melograno.

L’olio di Borragine | come utilizzarlo per il benessere e la bellezza della pelle

Gli oli vegetali sono un eccezionale trattamento di bellezza alla portata di tutti, un siero unico che se applicati sulla pelle o miscelati ad una crema trattamento regalano dei risultati visibili dopo poche applicazioni.

Una volta veicolati attraverso l’epidermide, da una crema a base acquosa o da acqua o un idrolato di fiori, rilasciano tutte le loro proprietà benefiche idratando, nutrendo e, nel caso dell’olio di Borragine, riequilibrando la produzione di sebo. Il massaggio con cui si applica l’olio, sarà fondamentale per farlo penetrare a fondo e stimolare il micro circolo.

L’olio di Borragine in particolare, vanta molte proprietà anti ossidanti, perfette per combattere l’invecchiamento cutaneo e la formazione di rughe. Ottimo come elasticizzante della pelle, può essere utilizzato nella prevenzione delle smagliature, magari durante e dopo la gravidanza.

Ma quest’olio non risulta prezioso solo per le pelli mature, ma anche per le giovani e colpite da acne, impurità e eccessiva produzione di sebo. Applicato sulla pelle infatti, lenisce e riequilibra in profondità la pelle.

L’olio di Borragine si può trovare in erboristeria o in farmacia, se lo si trova sotto forma di integratore alimentare, si possono rompere le capsule gelatinose ed utilizzarne l’olio contenuto all’interno per applicarlo sulla pelle. La pelle può essere rassodata anche attraverso l’esercizio fisico, scopri tutti i consigli da seguire.