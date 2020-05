Ceci glassati con broccoli e riso basmati -VIDEO

I ceci glassati con broccoli e riso basmati, una gustosa ricetta completa, un piatto unico in cui sono presenti carboidrati, proteine e verdure in modo bilanciato.

Se siete alla ricerca di un piatto sano, gustoso e adatto anche ai vegetariani, non perdete la ricetta dei ceci glassati con broccoli saltati e riso basmati. Un piatto unico che conquisterà tutta la famiglia, perfetto anche da portate con se, magari in ufficio.

Ingredienti semplici e genuini con un piccolo accenno alla cucina orientale per un piatto bello da vedere e ottimo da gustare. Scopriamo come prepararlo passo dopo passo. Se ami i piatti vegetariani, non perdere la ricetta del polpettone con le verdure.

Come preparare i ceci glassati con broccoli saltati e riso basmati | il video tutorial

Per preparare i ceci glassati con broccoli e riso basmati, avrete bisogno di:

1 broccolo

200 grammi di riso basmati

450 grammi di ceci cotti

50 grammi di salsa di soia

3 cucchiai di sciroppo d’acero

2 cucchiai di aceto di mele o di riso

1 cucchiaio di olio di sesamo

1 cucchiaio e 1/2 di amido di mais

80 ml. di acqua

1 cucchiaino di zenzero in polvere

1 pizzico di aglio in polvere

1 pizzico di peperoncino

sale quanto basta

olio quanto basta

1 cucchiaino di semi di sesamo bianco

1 cucchiaino di semi di sesamo nero

Per prima cosa si dovrà lavare il broccolo e dividerlo in cimette che dovranno essere saltate in padella con olio, aglio e peperoncino. Dopo i primi minuti a fuoco vivo, si abbasserà la fiamma e si lascerà cuocere per altri 5 minuti.

Il riso basmati andrà cotto in abbondante acqua salata e dopo la cottura andrà passato sotto l’acqua fredda per eliminare l’amido in eccesso. Per preparare i ceci, si dovrà prima sciogliere l’amido in acqua e in una padella si riscalderà l‘olio di sesamo con aglio in polvere e zenzero a cui si uniranno i ceci che si faranno insaporire per qualche minuto.

A questo punto si potrà unire la salsa di soia, lo sciroppo d’acero e l’aceto di mele mescolando bene. Come ultimo aggiungere l’amido di mais sciolto in acqua che creerà una cremina.

Il piatto andrà servito disponendo i tre ingredienti separatamente e spolverizzato con semi di sesamo bianchi e neri.

Sarà semplice preparare un piatto dal gusto agrodolce che conquisterà anche i palati più esigenti. Se ti piace questo contrasto non perdere la ricetta del cavolfiore in agrodolce.