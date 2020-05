Papaya | le proprietà benefiche per la nostra pelle

La Papaya è un frutto che apporta molti benefici alla nostra salute ma è anche un eccezionale elisir di bellezza per la nostra pelle. I trattamenti viso naturali e fai da te.

La Papaya un super frutto che è ottimo da gustare, ma che rappresenta un vero e proprio integratore per la salute del nostro organismo. Ricca di vitamina C, betacarotene e anche di flavonoidi, è ottima per depurare l’organismo e regalare una sferzata di energia al metabolismo, rafforzando in modo incredibile le difese immunitarie.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Gua Sha | il segreto della bellezza in una pietra

Nonostante le moltissime proprietà salutari per il corpo, la Papaya è un eccezionale alleato per la bellezza della nostra pelle. Ottimo ingrediente per la preparazione di trattamenti viso anti età, illuminanti e idratanti. Scopri perché i semi di Papaya sono benefici per la salute.

Papaya | alleata per la bellezza della pelle | i trattamenti fai da te

La Papaya vanta anche delle proprietà cosmetiche di rilievo ed è un rimedio naturale per la bellezza della pelle senza pari. Frutto tropicale dal colore arancione, ricco di betacarotene e quindi precursore della vitamina A (retinolo), rappresenta un prezioso elisir di salute e bellezza che tratterà la pelle in modo mirato, regalandole idratazione, compattezza, luminosità e la manterrà giovane.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Esfoliazione | Perché è importante, quando farla e quando non farla

Nonostante in commercio esistano diversi prodotti cosmetici a base di Papaya, se si ha il frutto in casa o lo si acquista proprio per crearne un trattamento di bellezza per il viso, si potranno preparare diverse maschere trattamento che regaleranno al viso nuovo splendore.

Le maschere andranno applicate sul viso pulito e lasciate in posa per dai 15 ai 20 minuti. Potranno diventar parte di una routine di bellezza settimanale, una ‘coccola’ tutta al femminile dal gusto tropicale. Scopriamo come preparare le maschere trattamento alla Papaya.

Maschera viso idratante

La maschera idratante alla Papaya, potrà essere preparata miscelando la polpa di mezza papaya matura, con un cucchiaio di miele e un cucchiaio di yogurt greco al naturale. Lasciare in posa 20 minuti e risciacquare.

Maschera viso illuminante

Per creare la maschera viso illuminante, si miscelerà la polpa di mezza papaya matura con un cucchiaio di succo di limone. Lasciare in posa per 15 minuti e risciacquare.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Detersione viso | le 3 biofasi per una pelle perfetta

Maschera viso anti età

Per un trattamento anti età si dovrà miscelare la polpa di mezza papaya matura con un cucchiaio di miele e un cucchiaio di olio di rosa mosqueta. Lasciare in posa per 20 minuti e risciacquare.

La pelle è il nostro bigliettino da visita e prendercene cura con ingredienti naturali è un modo davvero semplice, efficace e alla portata di tutti. Scopri tutte le proprietà dell’amido di mais per la pelle.