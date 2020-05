La pasta al forno bianca, un primo piatto gustoso e perfetto per un pranzo in famiglia. Una ricetta gustosa, ricca e semplice da preparare.

Se siete alla ricerca di un primo piatto che conquisti il palato di tutta la famiglia, ecco la ricetta della pasta al forno bianca, una versione molto raffinata della pasta gratinata in forno, condita con piselli, zucchine e una dadolata di prosciutto cotto.

La besciamella, l’ingrediente che renderà questa pasta gratinata in forno davvero appetitosa perché preparata con l’aggiunta di un poco di ricotta. Scopriamo tutte le fasi della preparazione. Se ami la pasta al forno, non perdere la ricetta dei conchiglioni ripieni al forno.

Come preparare la pasta al forno bianca | il video tutorial

Per preparare la pasta al forno bianca, avrete bisogno di:

320 grammi di fusilli

280 grammi di zucchine

200 grammi di prosciutto cotto in un’unica fetta

200 grammi di pisellini

30 grammi di Parmigiano Reggiano DOP (da grattugiare)

1 spicchio d’aglio

30 grammi di olio extra vergine di oliva

sale fino quanto basta

pepe nero quanto basta

Per la Besciamella

500 grammi di latte intero

330 grammi di ricotta vaccina

50 grammi di farina ’00’

50 grammi di burro

noce moscata quanto basta

sale fino quanto basta

Per prima cosa si dovrà preparare la besciamella, facendo scaldare il latte in un pentolino, aggiungendovi la noce moscata e nel frattempo, facendo sciogliere il burro in un altro pentolino dove si aggiungerà la farina mescolando con la frusta. Quando si sarà formato un composto omogeneo si potrà aggiungere il latte mescolando di continuo per evitare la formazione di grumi.

Far cuocere a fuoco lento fino a quando raggiungerà il bollore quando si aggiungeranno il sale e la ricotta. Mescolare fino a quando sarà giunta a cottura e fatela raffreddare in una ciotola di vetro coperta con la pellicola.

Dopo aver preparato la besciamella si passerà al condimento della pasta. Dopo aver lavato e mondato le zucchine, si potranno tagliare le zucchine a mezza luna e nel frattempo tagliare a dadini il prosciutto cotto.

Dopo aver scaldato dell’olio in una padella assieme all’aglio, vi si potranno versare le zucchine, poi i pisellini. Far saltare per circa due minuti e aggiungere il prosciutto. Salare, pepare a completare la cottura per altri 10 minuti circa.

La pasta andrà cotta in abbondante acqua salata e scolata al dente. Una volta cotta, si dovrà spadellare assieme al condimento e miscelarla alla besciamella.

Trasferire la pasta in una pirofila da forno, dopo averla livellata cospargerla di Parmigiano. Gratinare in forno preriscaldato a 240°C per circa 8 minuti. Servire tiepida. Non perdere la ricetta delle mezze penne con tomino, fichi e noci.