Gli spaghetti alle noci, un primo piatto gustoso, semplice da realizzare, economico ma che conquisterà anche i palati più raffinati.

Le noci saranno protagoniste di un primo piatto davvero unico e gustoso, degli spaghetti alle noci cremosi e molto saporiti perfetti da servire per un pranzo o una cena veloce, magari con gli amici.

Le noci sono senza dubbio un ingrediente alla portata di tutti che possono regalare al palato la cremosità ma anche una piacevole croccantezza, che se sposata ad ingredienti che ne esaltino il gusto saranno il segreto in cucina, da tenere sempre a portata di dispensa. Se ami i primi piatti, non perdere la ricetta della pasta alla vecchia bettola.

Come preparare gli spaghetti alle noci | il video tutorial

Per preparare gli spaghetti alle noci, avrete bisogno di:

320 grammi di spaghetti

70 grammi di olio extra vergine di oliva

160 grammi di gherigli di noci

1 spicchio d’aglio

20 grammi di pinoli

20 gramm di parmigiano reggiano dop

160 grammi di latte intero

30 grammi di mollica di pane

maggiorana quanto basta

sale quanto basta

pepe nero quanto basta

Per prima cosa si dovranno sbollentare i gherigli di noce per 5 minuti in acqua bollente, questo servirà per ammorbidire la pellicina. In una ciotolina, si metterà ad ammollare la mollica di pane nel latte e nel frattempo si metterà a bollire una pentola di acqua per la cottura della pasta.

Scolare le noci e metterle su un panno di cotone, strofinarle per eliminare le pellicine e scolare anche la mollica dal latte conservando lo stesso. Cuocere gli spaghetti seguendo i tempi di cottura indicati sulla confezione.

A questo punto si dovranno inserire in un mixer ad immersione i gherigli di noce, la mollica di pane, il latte, i pinoli, l’aglio e la maggiorana. Frullare ed insaporire con il parmigiano versando l’olio di oliva a filo.

Salare e pepare appena si è raggiunta una consistenza omogenea. Versare la crema ottenuta in una padella e stemperandola con un poco di acqua di cottura della pasta, spadellarcela dentro appena sarà cotta.

Gli spaghetti alle noci sono pronti e prima di servirli, spolverizzarli con dei gherigli di noci tagliati grossolanamente. Non perdere la ricetta della pasta con gli asparagi.