Pasta alla vecchia bettola | la ricetta originale -VIDEO

La pasta alla vecchia bettola, un primo piatto di quelli gustosi e genuini, un tipico piatto da osteria proposto nella sua ricetta originale.

Un classico piatto di quelli che si servono nelle osterie, nei ristoranti dove si serve cibo semplice, abbondante e genuino, la pasta alla vecchia Bettola è senza dubbio la ricetta perfetta da servire ad un pranzo o ad una cena tra amici.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Mezze penne con tomino fichi e noci -VIDEO-

Un condimento cremoso e dal sapore avvolgente a base di pomodorini freschi e dolci che si contrappongono al gusto pungente della vodka e un passaggio finale in forno, conquisteranno tutti al primo assaggio! Se ti piacciono i primi piatti classici, non perdere la ricetta originale della pasta alla Gricia.

Come preparare la pasta alla vecchia bettola | il video tutorial

Per preparare la pasta alla vecchia bettola, avrete bisogno di:

320 grammi di penne rigate

750 grammi di pomodorini datterini

30 grammi di panna fresca liquida

20 grammi di vodka

1 spicchio d’aglio

50 grammi di cipolle dorate

1 cucchiaino di origano

1 peperoncino fresco

olio extra vergine di oliva quanto basta

prezzemolo quanto basta

pepe nero quanto basta

sale fino quanto basta

40 grammi di Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pennette con i peperoni | un primo piatto fresco e profumatissimo

Per prima cosa si dovranno lavare e tagliare i pomodorini a metà, poi sminuzzare aglio e cipolla. In una padella che sia adatta anche alla cottura in forno, aggiungere olio di oliva, aglio, cipolla, origano e peperoncino e far soffriggere.

Dopo qualche minuto sfumare il soffritto con la vodka e lasciar evaporare la parte di alcool. A questo punto si potranno unire i pomodorini datterini e aggiustarli di sale e di pepe. Mescolare e lasciar cuocere per qualche minuto a fiamma dolce.

La padella potrà essere poi trasferita nel forno statico preriscaldato a 180C° per circa 45 minuti. Nel frattempo, si potrà cuocere la pasta in acqua bollente e salata. Quando il tempo di cottura in forno sarà terminato, si dovrà tirare fuori la padelle, prendere il condimento della pasta e frullarlo con un mixer ad immersione. La padella con la crema dovrà essere rimessa sul fuoco per accogliere la pasta cotta al dente.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Primo piatto | pasta agli asparagi semplice e veloce -VIDEO-

A questo punto, dopo aver fatto saltare la pasta con il condimento si potrà aggiungere il Parmigiano grattugiato e cospargerla di prezzemolo tritato finemente. La pasta alla vecchia bettola è pronta per essere servita! Scopri come preparare gli spaghetti con acciughe e pan grattato.