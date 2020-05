Mezze penne con tomino fichi e noci -VIDEO

Un primo piatto perfetto per l’estate che sta arrivando. Le mezze penne integrali gratinate con tomino, fichi e noci. Un gusto corposo che conquisterà al primo assaggio.

Un primo piatto delle grandi occasioni, le mezze penne integrali gratinate con tomino, fichi e noci, regalerà al palato un’esperienza unica, proprio per l’accostamento dei sapori forti del tomino, dolci dei fichi e la croccantezza delle noci.

Scopriamo come preparare questa ricetta passo dopo passo. Un piatto articolato ma fatto con ingredienti semplici e genuini alla portata di tutti. Se ami i primi piatti corposi non perdere la ricetta dei conchiglioni ripieni al forno.

Come preparare le mezze penne integrali gratinate con tomino, fichi e noci | il video tutorial

Per preparare le mezze penne integrali gratinate con tomino, fichi e noci, avrete bisogno di:

260 grammi di mezze penne rigate integrali

260 grammi di fichi neri

270 grammi di tomini

40 grammi di gherigli di noci

25 grammi di burro

pepe nero quanto basta

Per prima cosa si dovranno tagliare tutti gli ingredienti, i tomini andranno tagliati a cubetti e a piccole listarelle. I fichi andranno lavati e tagliati in 4 spicchi per la loro lunghezza e le noci andranno tritate grossolanamente.

In una pentola di acqua bollente buttare le mezze penne rigate integrali in cottura e dopo averle scolate al dente, versarle in una ciotola. Aggiungere il burro, tenendone da parte un poco per spennellare la teglia che andrà in forno.

Alla pasta al burro, unire i dadini di tomini, il pepe miscelando fino a far fondere il formaggio. Dopo aver imburrato la teglia da forno, versarvi le penne e livellarle con una spatola. Porre su di esse le fettine di tomino a raggiera e intervallarle con le fettine di fichi. Spolverare tutto il piatto con le noci tritate.

Cuocere in forno alla modalità ‘grill’ a 200°C per circa 5 minuti e servire ben calde. Non perdere la ricetta della Pasta al forno con salmone e mozzarella.

(Fonte: Giallo Zafferano)