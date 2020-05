Concedetevi un pranzo coi fiocchi scegliendo un tipo di pasta che fa venire l’acquolina in bocca e si presta a moltissimi condimenti, stiamo parlando delle orecchiette. Oggi vi proponiamo una versione tutta sana che abbina l’orecchietta ad asparagi, pomodorini e tonno.

Il piatto di oggi non si ferma però agli ingredienti sopracitati, dovrete aggiungere infatti la spolverata di un alimento dalle mille proprietà benefiche: lo zafferano! Pronte? Si parte con la ricetta delle orecchiette agli asparagi e non solo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Spaghetti alle noci saporiti e cremosi -VIDEO-

Orecchiette agli asparagi e non solo | RICETTA COMPLETA

Le orecchiette sono un formato di pasta corta tipico della terra pugliese, non appartengono alla categoria della pasta all’uovo poiché si impastano semplicemente con acqua e farina.

La ricetta intramontabile sono certamente le orecchiette alle cime di rapa (clicca qui per la ricetta), ma oggi vi proponiamo un’alternativa altrettanto gustosa: orecchiette asparagi, pomodorini, tonno e una generosa spolverata di zafferano. Ma veniamo agli ingredienti.

Ingredienti (per 4 persone)

380 g di orecchiette secche

800 g di asparagi

400 g di pomodorini

1 bustina di zafferano

3 scatolette di tonno all’olio etra vergine di oliva

1 spicchio di aglio

1 mestolo di brodo vegetale

Preparazione

Iniziate a pulire bene gli asparagi, passateli sotto l’acqua e tagliate la parte dura finale di ogni gambo. Tagliateli a pezzettini e saltateli in padella con un filo di olio extra vergine di oliva e uno spicchio d’aglio. A doratura aggiungete un mestolo di brodo vegetale e lasciateli cuocere fino a che non saranno morbidi, 15 minuti circa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Primo piatto | pasta agli asparagi semplice e veloce -VIDEO-

A questo punto aggiungete i pomodori, e le due scatolette di tonno dapprima scolata per bene di olio. Potete le mentre lessare le orecchiette in una pentola con abbondante acqua salata e scolarle quando saranno al dente. Non appena saranno pronte versatele nella pentole del condimento mantenendo una fiamma viva.

Completate la fase insaporimento aggiungendo un pochino di acqua di cottura per creare una cremina. Saltate le orecchiette per un paio di minuti e lasciate amalgamare tutti gli ingredienti e servite ben calde.