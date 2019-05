Cosa cucinare con le cime di rapa: 5 ricette sane e gustose – VIDEO

Le ricette a base di cime di rapa sono sane e gustose: che si tratti di piatti tipici della tradizione o sapori insoliti e originali, scopriamo insieme 5 video.

Le cime di rapa sono un ortaggio molto utilizzato nella cucina regionale tipica di alcune regioni del Sud Italia, prima tra tutte la Puglia. Molto diffuse anche in Lazio e Campania, vengono coltivate anche oltreoceano in Australia e Stati Uniti.

Cucinare le cime di rapa è facile e veloce: basta pulire bene le cimette e poi procedere con la cottura preferita. Che siano lessate, al vapore o ripassate in padella, saranno un ingrediente gustoso e salutare per preparare ottimi contorni, primi piatti, torte salate.

Oltre ad essere un ottimo alleato in cucina, le cime di rapa sono anche un alimento salutare e ricco di proprietà benefiche: antiossidanti, diuretiche, rimineralizzanti sono anche un’ottima fonte di acido folico che aiuta le donne in gravidanza, in quanto sostanza fondamentale per la formazione del feto.

Oggi vi proponiamo una carrellata di 5 video ricette con le cime di rapa: dalle più tradizionali a quelle più insolite.

Ricette con le cime di rapa: 5 video tutorial da non perdere

ORECCHIETTE CON LE CIME DI RAPA

Iniziamo con quello che è senza ombra di dubbio un grande classico della cucina tradizionale italiana, e per la precisione della cucina pugliese: le orecchiette con le cime di rapa, da preparare con pochi e semplici ingredienti ricchi di gusto.

RISOTTO ALLE CIME DI RAPA

Le cime di rapa sono ottime anche per preparare un gustoso risotto: una ricetta che unisce la tradizione pugliese alla cucina del nord Italia, da mantecare con un pizzico di stracciatella per un tocco cremoso in più.

CROCCHETTE DI CIME DI RAPA

Se hai voglia di preparare un finger food sfizioso e insolito per un buffet o una cena tra amici, puoi utilizzare le cime di rapa per questa ricetta simpatica e facilissima: le crocchette hanno un cuore cremoso e filante, con un tocco leggermente piccante.

PATATE E CIME DI RAPA CROCCANTI

Per preparare questo gustoso contorno vi serviranno le foglie più grandi delle cime di rapa, che solitamente vengono scartate. In realtà, questa parte può essere tranquillamente utilizzata in abbinamento a dei croccanti tocchetti di patate.

SFORMATO DI CIME DI RAPA

Ottimo da gustare sia come antipasto, che come contorno robusto o secondo piatto, questo sformato di cime di rapa è gustoso e leggero perchè non prevede l’utilizzo di pasta sfoglia né di pasta brisèe. Per prepararlo basterà utilizzare del pangrattato, più altri ingredienti sani e gustosi tra cui uova, formaggio e scamorza.

