Tangenziale Napoli incidente: si ribalta un autocisterna

Tangenziale di Napoli: un autocisterna perde il controllo e il rimorchio. Traffico automobilistico paralizzato. Ecco cosa è successo

Traffico in tilt sulla Tangenziale di Napoli. Rallentamenti causati da un incidente che ha coinvolto una autocisterna carica di gasolio. E’ avvenuto tra le uscite di Fuorigrotta e Corso Malta, in direzione di Capodichino. L’ autocisterna ha perso il rimorchio che è andato ad occupare obliquamente la carreggiata, mettendo in allarme gli automobilisti.

Al momento non si registrano né vittime e né feriti gravi. Tuttavia, l’autocisterna capovolta ha determinato grossi disagi per i conducenti in viaggio sulla Tangenziale. La Polizia Stradale non consiglia di immettersi in Tangenziale. In alternativa si consiglia di uscire a Fuorigrotta e rientrare a Corso Malta.