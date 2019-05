Cime di rapa: proprietà, benefici, controindicazioni e come mangiarle

Le cime di rapa sono un ortaggio ricco di proprietà benefiche e molto gustoso, da mangiare secondo le ricette della tradizione o in modo sfizioso.

Le cime di rapa appartengono alla famiglia delle Brassicaceae e sono note per le loro proprietà benefiche per la salute dell’organismo: disintossicanti e rimineralizzanti, sono anche molto utili per le donne in gravidanza.

Naturalmente, come qualsiasi altro alimento, anche le cime di rapa possono presentare delle controindicazioni che scopriremo più avanti in questa scheda, assieme a tante curiosità e consigli per inserirle più spesso nella nostra dieta.

Ortaggio tipicamente italiano, coltivato soprattutto in Campania, Lazio e Puglia, le cime di rapa sono un ingrediente molto utilizzato nella cucina tradizionale soprattutto delle regioni del Sud: basti pensare alle famose orecchiette pugliesi con cime di rapa.

CALORIE E VALORI NUTRIZIONALI

Le cime di rapa hanno un contenuto calorico davvero irrisorio: con sole 27 kcal ogni 100 grammi, rappresentano un alimento particolarmente adatto per chi vuole mantenersi leggero a tavola. Composte per quasi l’87% di acqua, sono un’importante fonte di sostanze nutritive e in particolare di vitamine e sali minerali.

I sali minerali contenuti nelle cime di rapa sono soprattutto ferro, fosforo e calcio, mentre le vitamine più rappresentate sono la A, la C e quelle del gruppo B.

Da non sottovalutare, inoltre, l’apporto di acido folico che le rendono molto utili per le donne in gravidanza.

PROPRIETA’ E BENEFICI

– Le cime di rapa hanno un’importante funzione depurativa, detossificante e antiossidante che le rende amiche del fegato e dei reni, ma anche della pelle e dei tessuti.

– La presenza di vitamina A rende le cime di rapa un ottimo alleato per la salute degli occhi (prevengono malattie come la cataratta) e dell’apparato respiratorio, in particolare per chi soffre di asma.

– Le cime di rapa hanno un effetto energizzante che aiuta a sconfiggere la stanchezza e la debolezza, grazie all’elevato contenuto di vitamina C e ferro.

– L’assunzione di cime di rapa ha effetti benefici e protettivi sulla salute e il corretto funzionamento dell’apparato digerente e di quello cardiocircolatorio.

CONTROINDICAZIONI

Anche se non presentano grandi controindicazioni, le cime di rapa possono avere effetti collaterali per chi soffre di calcoli, gotta e iperuricemia. Chi soffre di calcoli deve obbligatoriamente lessare le cime di rapa prima di mangiarle, mentre si sconsiglia l’assunzione dell’ortaggio ripassato in padella.

CURIOSITA’ E COME MANGIARLE

Le cime di rapa possono essere cucinate in tanti modi, sia come contorno che come condimento per primi piatti, quiche e torte salate. Andrebbero consumate prima possibile dopo la raccolta, perchè sono più gustose, ma si possono conservare in frigorifero per circa una settimana senza lavarle e ben chiuse in un sacchetto di plastica forato.

Se consumate con opportuni abbinamenti, le cime di rapa possono potenziare il loro effetto benefico. Alcuni esempi:

– cime di rapa lessate + aceto di mele > stimolano la diuresi,

– cime di rapa lessate + yogurt > aumentano le difese immunitarie,

– cime di rapa + succo di limone > contro l’anemia,

– cime di rapa + tisana allo zenzero > contro il mal di stomaco,

– cime di rapa + olio evo > proprietà antiossidanti.

VIDEO RICETTA: CIME DI RAPA STUFATE

