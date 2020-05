Uomini e Donne | Gianni Sperti si sfoga: “Avrà un peso sulla coscienza”

Uomini e Donne | Gianni Sperti, dopo la messa in onda del Trono Over, si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram in merito all’emergenza del coronavirus nel bel paese.

Gianni Sperti è lo storico opinionista, insieme a Tina Cipollari, del Trono Classico e Trono Over di Uomini e Donne.

L’ex ballerino, dopo la messa in onda della puntata, ha scelto di interagire con il suo fedele pubblico sul web, chiedendo loro quali sono state le difficoltà riscontrate in questo particolare periodo che tutti noi stiamo vivendo. Tra le varie risposte ricevute, c’è n’è stata una che ha fatto nascere una riflessione in Gianni. Riflessione ampiamente condivisa dai suoi fedeli sostenitori.

Un fan, infatti, ha confidato al ballerino, che di recente ha avuto un ironico botta e rispetta con Tina Cipollari, che si è visto strappare via sua madre a causa del coronavirus. Queste parole di dolore hanno portato Gianni a fare un’amara riflessione in merito alla gestione della sanità pubblica.

“Sono sempre più convinto che se nel corso di questi anni non avessero fatto tagli alla sanità” ha premesso Gianni Sperti sull’emergenza del coronavirus. “A quest’ora saremmo stati in gradi di salvare molte più persone dal Covid – 19!” ha concluso trovando, come anticipato, un certo consenso da parte del popolo del web.

Gianni Sperti difende Sirius, Nicola Vivarelli a Uomini e Donne: le sue parole

Gianni Sperti purtroppo non ha trovato lo stesso consenso anche quando ha difeso Sirius a Uomini e Donne.

Secondo l’opinionista del Trono Over, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani, almeno per il momento, ha avuto un atteggiamento impeccabile e non ha dato nessun valido motivo per far dubitare del suo reale interesse per la dama visto che le da continue dimostrazioni.

Inoltre Sirius, Nicola Vivarelli, del Trono Over, che è stato difeso anche da Lorenzo Riccardi, non ha mai ceduto alle provocazioni in studio, rispondendo a tutti, in particolar modo a Tina Cipollari, in maniera educata e rispettosa. Insomma, nonostante in molti non credano nel suo reale interesse, Secondo Gianni il ragazzo non avrebbe fornito nessun motivo valido per accattarlo.

Gianni Sperti ha difeso Sirius a Uomini e Donne, ma il pubblico questa volta sembra pensarla allo stesso modo di Tina Cipollari, non credendo nella buona fede del ragazzo.