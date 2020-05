Uomini e Donne | Armando Incarnato triste dopo il Trono Over: “Mi manchi”

Uomini e Donne | Armando Incarnato dopo la messa in onda del Trono Over si è lasciato andare ad un triste sfogo sul suo profilo Instagram

Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne che spesso e volentieri rimane coinvolto in triangoli amorosi che non hanno nessun risvolto positivo, almeno per lui.

Nelle scorse ore, dopo la messa in onda dell’ultima puntata della settimana, il cavaliere del parterre maschile si è lasciato andare ad un triste sfogo sul suo profilo Instagram. In quanto dall’inizio della pandemia non è ancora riuscito ad abbracciare sua figlia.

“Ogni volta che ti sogno equivale per me ad incontrarti, ma mi manchi tanto” ha scritto Armando Incarnato su Instagram dopo Uomini e Donne, che di recente ha deciso di replicare alle critiche ricevute sul web. “La prossima volta vorrei abbracciarti davvero, sognarti ad occhi aperti” ha proseguito. “Ciao amore di papà”.

Armando Incarnato sbotta dopo il Trono Over di Uomini e Donne: “Cosa c’entra?!?”

Sotto al post di Armando Incarnato di Uomini e Donne, ovviamente, sono spuntati i commenti del popolo del web. E se alcuni hanno dimostrato comprensione verso la confessione del cavaliere che da tempo non riesce a vedere la sua bambina, altri invece hanno commentato con cosa che non c’entrano assolutamente nulla facendolo andare su tutte le furie.

Una fan, facendo riferimento alla discussione tra Pamela Barretta ed Enzo Capo, gli ha scritto che qualcosa tra i due non le quadra. La reazione di Armando Incarnato del Trono Over, come anticipato, non è tardata ad arrivare.

“Ma che cosa c’entra questo con quello che ho scritto sotto la mia foto per mia figlia?” ha sbottato il cavaliere sui social. “Ma chi se ne frega” ha aggiunto. “Saranno problemi loro” ha concluso.

Armando Incarnato ha sbottato su Instagram non comprendendo cosa c’entrino le dinamiche relative al Trono Over in un post dedicato alla sua bambina.