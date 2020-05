Uomini e Donne | Armando Incarnato è stato criticato al pubblico di Maria De Filippi per la pettinatura sfoggiata al Trono Over. La sua reazione su Instagram non è tardata ad arrivare

Armando Incarnato, nonostante questa settimana non sia stato il protagonista diretto delle dinamiche del Trono Over di Uomini e Donne, ha fatto parlare e non poco il pubblico del piccolo schermo e non solo. Il motivo?

Il cavaliere del parterre maschile ha sfoggiato un look diverso dal solito, molto originale. In particolar modo i suoi capelli, che hanno perfino catturato l’attenzione degli utenti della rete che hanno scelto di dedicargli numerosi meme a riguardo. Perché?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trono Classico | Teresa Langella e Andrea Dal Corso presto genitori? Parla lui

I capelli di Armando Incarnato al Trono Over di Uomini e Donne, tra l’altro di recente si è lasciato andare ad uno sfogo in merito alla quarantena, sono apparsi piuttosto bizzarri. Molto probabilmente a causa della chiusura dei parrucchieri che da due mesi a questa parte non hanno potuto esercitare la loro professione in quanto non sono ancora state stabilite delle misure di sicurezza che possano permettere di impedire il contagio da coronavirus.

Armando, dopo aver letto tutti i meme e le gif sui suoi capelli in cui si richiedeva l’apertura immediata dei saloni di bellezza almeno per lui, ha deciso di replicare sul suo profilo Instagram.

Armando Incarnato replica alla polemica sui suoi capelli dopo il Trono Over di Uomini e Donne

Armando Incarnato, probabilmente stufo di leggere sul web sulla sua pettinatura al Trono Over di Uomini e Donne, ha deciso di replicare pubblicamente in merito alla polemica sui suoi capelli. Non mandandole, come al suo solito, di certo a dire.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Ex di Uomini e Donne sbotta: “Non è pericoloso”

“C’è chi pensa ai capelli e chi al contenuto della testa!” ha sbottato Armando Incarnato sulle critiche ai suoi capelli, tra l’altro di recente è stato accusato di aver violato la quarantena.

In molti però, pur concordando con la sua affermazione, hanno notato che nell’ultima foto pubblicata, dove il cavaliere commenta le critiche ricevute, indossa un capello per nascondere la folta capigliatura.

Armando Incarnato di Uomini e Donne, nel bene o nel male, è sempre in grado di lasciare il segno nel pubblico di Maria De Filippi.