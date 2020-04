Trono Over | Armando Incarnato di Uomini e Donne ha violato le norme della quarantena per ritornare con la sua ex Jeannette? Il web non sembra avere dubbi, ma la reazione del cavaliere non è tardata ad arrivare

Armando Incarnato è uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne. Il cavaliere partenopeo, nelle scorse ore, è tornato al centro dell’ennesima polemica, in quanto alcuni fan hanno sospetto che abbia violato la quarantena per ritornare con la sua ex fidanzata Jeannette.

Il Vicolo delle News ha fatto notare come alcuni oggetti e sfondi delle foto di Armando, che non molto tempo fa si è lasciato andare ad un triste sfogo su Instagram, fossero uguali e precisi a quelli che comparivano a loro volta nelle foto pubblicate dalla sua ex fidanzata, facendo nascere a tutti il dubbio che i due avessero deciso di violare le norme imposte dagli organi competenti per riunirsi.

Armando Incarnato ha violato la quarantena? La risposta del cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne non è tardata ad arrivare.

Armando Incarnato del Trono Over replica alle accuse del web: “Dormo solo”

Armando Incarnato è ovviamente venuto a conoscenza dei rumors sul suo conto, in particolar modo di questo che lo vedrebbe aver violato la quarantena per stare con la sua ex fidanzata.

Per questo motivo, il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne ha scelto di replicare alle accuse del web sul suo profilo Instagram, pubblicando una storia che sembrerebbe provare che al momento, a differenza di quanti molti sospettano, si troverebbe da solo e non con Jeannette.

“Mi raccomando” ha premesso Armando Incarnato di Uomini e Donne, il programma tra l’altro tornerà il 4 maggio con il suo format originale. “Riportate anche questo nei vostri articoli di gossip della giornata” ha proseguito. “Armando in quarantena dorme da solo?” ha chiesto in maniera provocatoria il cavaliere del parterre maschile di canale 5.

Armando Incarnato del Trono Over, tra l’altro, ha anche segnalato la presenza di un account fake che si spaccerebbe per lui, mettendo like alla madre di sua figlia. Insomma, non sembra essere una quarantena tranquilla per il cavaliere partenopeo.