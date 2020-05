Paola Di Benedetto, felicemente fidanzata con Federico Rossi di Benji e Fede, ha spiegato perché la sua relazione con Francesco Monte non ha funzionato.

Paola Di Benedetto, recentemente intervistata al programma radio Non succederà più, tra una confessione e l’altra in merito alla sua esperienza alla quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, è tornata a parlare del suo rapporto con Francesco Monte, rivelando come mai la loro relazione è giunta al capolinea.

La fidanzata di Federico Rossi di Benji e Fede e l’ex tronista, che di recente ha lavorato con Jennifer Lopez, si sono conosciuti durante l’esperienza all’Isola dei Famosi e sono stati insieme qualche mese prima di separare le loro strade.

“Ok, tutti sono a conoscenza di quel nostro vecchio flirt” ha premesso la vincitrice di Alfonso Signorini. “Quando prendi parte ad un reality show, in un contesto dove sei messo sotto pressione, è veramente una grande emozione poter trovare qualcuno con cui sei compatibile” ha spiegato Paola.

“Quando poi il programma finisce, ti ritrovi nella vita di tutti i giorni e lì devi capire se le cose possono andare avanti o meno” ha spiegato. “Io e lui non siamo scoppiati perché non stavamo bene” ha proseguito. “Ma semplicemente non abbiamo avuto nemmeno il tempo di conoscerci” ha svelato Paola Di Benedetto sulla rottura con Francesco Monte.

“Oggi posso tranquillamente dire che tra noi non sarebbe durata in ogni caso, sono cresciuta da quel momento e so cosa va bene e cosa non per me” ha concluso.

Francesco Monte | Paola Di Benedetto si sbilancia: “Mi ha lasciato qualcosa”

Paola Di Benedetto, però, ci ha tenuto a precisare che lei non rinnega assolutamente nulla di quel periodo. In quanto persona, o cosa, ti lascia un segno nel percorso della vita, compreso Francesco Monte. Anche se la loro relazione è davvero qualche mese.

“Io sono del parere che ogni cosa nella vita serve e ti porta a riflettere” ha precisato la fidanzata di Federico Rossi, che di recente ha lanciato un appello ai suoi fan sul coronavirus. “Francesco ha fatto parte della mia vita, anche se per poco tempo, e mi ha insegnato qualcosa” ha spiegato. “Per questo motivo non lo cancellerei dal mio passato” ha proseguito. “Odiare non ha alcun senso” ha concluso.

Paola Di Benedetto e Francesco Monte, dopo la fine della loro storia, hanno interrotto i rapporti tra loro. Anche se lui, prima che lei entrasse nella casa del Grande Fratello Vip, le ha chiesto di non parlare del loro passato flirt.