Schiariture capelli Primavera-Estate 2026: il ritorno della luce naturale conquista tutti

Dalle nuance sabbia ai balayage soft, le nuove tendenze capelli 2026 puntano su colori luminosi, eleganti e facili da mantenere.

Negli ultimi anni il concetto di tendenza, tanto nella moda quanto nel beauty, si è trasformato radicalmente. Oggi non basta più seguire il trend del momento: si cercano look personalizzati, raffinati e soprattutto semplici da gestire nel tempo. E questo cambiamento si riflette perfettamente anche nel mondo dell’hairstyle.

Se da una parte tornano protagonisti i colori pieni e intensi — dai biondi compatti ai rame vibranti — dall’altra le tecniche di schiaritura tridimensionali continuano a dominare la scena. Shatush, balayage, degradé e airtouch non sono più semplici mode passeggere, ma veri strumenti sartoriali capaci di valorizzare ogni chioma con naturalezza ed eleganza.

Il segreto del loro successo? Un effetto luminoso ma armonioso, una ricrescita morbida e una manutenzione decisamente meno impegnativa rispetto alle colorazioni tradizionali.

Schiariture sabbia e face framing: la luce si concentra intorno al viso

La Primavera-Estate 2026 porta con sé un desiderio chiaro: capelli luminosi, leggeri e attraversati da riflessi caldi e delicati. Tra le tendenze più richieste spiccano le schiariture color sabbia abbinate ai sempre amatissimi ciuffi face framing, capaci di illuminare il volto con un effetto sofisticato ma naturale.

Secondo Niky Epi, direttore del salone Aldo Coppola di Via Cerva a Milano, la nuova direzione punta su un contrasto studiato: tonalità più intense e luminose nella zona frontale e sfumature più morbide sul resto della chioma. Una tecnica che funziona su ogni base, dai biondi ai castani fino ai rossi.

Grande protagonista resta lo shatush, tecnica iconica ideata proprio da Aldo Coppola, che permette di modulare la quantità di schiariture in base allo stile e alla personalità di ciascuno. Chi ama osare può scegliere contouring molto marcati, quasi effetto doppio colore, mentre chi preferisce discrezione può optare per riflessi più delicati e sfumati.

Le nuance sabbia si confermano tra le più richieste della stagione perché riescono a unire calore, naturalezza e luminosità senza creare stacchi troppo evidenti. Ma per ottenere un risultato davvero elegante è fondamentale anche la salute del capello.

Protezione della fibra, idratazione costante e trattamenti nutrienti diventano infatti elementi indispensabili durante la schiaritura, soprattutto nei mesi più caldi.

Balayage naturale: il lusso è un colore facile da mantenere

Se negli anni passati dominavano contrasti netti e schiariture molto evidenti, oggi il balayage cambia volto e diventa più morbido, sofisticato e naturale.

A confermarlo è Giulia De Nicola, direttrice del salone TONI&GUY Roma Centro, secondo cui la vera tendenza della stagione è una luce che sembra creata spontaneamente dal sole. Le sfumature diventano quindi più diffuse, leggere e tridimensionali, con punti luce studiati per seguire il movimento del taglio e valorizzare l’incarnato.

I colori si scaldano senza risultare eccessivi: i biondi virano verso tonalità miele, champagne e burro, mentre sulle basi scure emergono riflessi caramello, nocciola e rame soft.

L’obiettivo non è più schiarire drasticamente, ma creare profondità e brillantezza mantenendo un effetto estremamente naturale.

Tra le tecniche più richieste del momento ci sono i balayage a mano libera, i foilayage e le microlights, lavorazioni pensate per garantire risultati raffinati e soprattutto a bassa manutenzione. Perché oggi il vero lusso è proprio questo: avere capelli luminosi e curati senza dover correre continuamente dal parrucchiere.

Cura e mantenimento: i prodotti giusti fanno la differenza

Anche il balayage più naturale richiede attenzioni specifiche per mantenere brillantezza e morbidezza nel tempo. Sole, cloro e salsedine possono infatti spegnere i riflessi e rendere il capello più secco.

Per questo gli esperti consigliano routine mirate con maschere idratanti, prodotti nutrienti e trattamenti protettivi, oltre a tonalizzanti periodici utili per ravvivare il colore senza alterarne la naturalezza.

La parola chiave della Primavera-Estate 2026 resta quindi una sola: autenticità. Le schiariture perfette sono quelle che non sembrano costruite, ma semplicemente nate per valorizzare la luce naturale dei capelli.