Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales si dicono addio: il flirt finisce dopo pochi mesi

Tra avvistamenti e indiscrezioni, la relazione tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sarebbe già arrivata al capolinea.

Il flirt tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales sarebbe già finito. Dopo mesi di indiscrezioni, paparazzate e apparizioni sempre molto discrete, il pilota e l’attrice avrebbero deciso di interrompere la loro frequentazione sentimentale, scegliendo però di mantenere un rapporto di amicizia.

A riportarlo è il magazine Chi, secondo cui i due avrebbero compreso che il legame nato all’inizio dell’anno si sarebbe gradualmente trasformato in qualcosa di diverso da una vera storia d’amore.

Una relazione vissuta lontano dai riflettori

Sin dall’inizio, Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales hanno cercato di mantenere il massimo riserbo sulla loro conoscenza. I primi rumors erano esplosi dopo alcune paparazzate insieme, arrivate quando ancora la fine della relazione tra il motociclista ed Elodie non era stata completamente archiviata dal gossip.

A confermare indirettamente la frequentazione era stata la stessa Rocío, che in un’intervista aveva parlato con grande stima di Iannone:

“Ci siamo incontrati per caso a Madrid. Ho scoperto una persona sensibile, con valori simili ai miei”.

Parole che avevano acceso la curiosità dei fan e alimentato le aspettative su una possibile nuova coppia dello spettacolo. Tuttavia, con il passare delle settimane, gli avvistamenti dei due insieme si sono fatti sempre più rari, fino a scomparire del tutto.

Rocío pronta a concentrarsi su lavoro e famiglia

Secondo le indiscrezioni, la decisione sarebbe maturata senza particolari tensioni. Nessun colpo di scena, dunque, ma la semplice presa di coscienza che il rapporto non stesse evolvendo nella direzione sperata.

Per Rocío Muñoz Morales, reduce dalla fine della lunga e discussa relazione con Raoul Bova, questo momento rappresenterebbe soprattutto una fase di ripartenza personale. L’attrice spagnola, oggi single a 37 anni, avrebbe deciso di dedicare le proprie energie al lavoro e alle figlie Luna e Alma.

Anche Andrea Iannone, da sempre molto riservato sulla propria vita privata, avrebbe scelto di non commentare pubblicamente la vicenda. Una linea mantenuta per tutta la durata del flirt, vissuto sempre con estrema discrezione e lontano dall’eccessiva esposizione mediatica.

Un flirt breve ma molto chiacchierato

Nonostante la relazione sia durata pochi mesi, il legame tra il pilota e l’attrice ha attirato grande attenzione mediatica. La curiosità attorno alla coppia era cresciuta rapidamente proprio per il profilo molto noto di entrambi e per il recente passato sentimentale vissuto sotto i riflettori.

Ora, però, quella conoscenza sembra essersi conclusa senza drammi né dichiarazioni ufficiali. Resta il ricordo di un flirt nato quasi per caso e terminato con la volontà reciproca di conservare un rapporto sereno e amichevole.