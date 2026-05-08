Milano riscrive il benessere: alle Terme De Montel arriva il Longevity Rave tra scienza, musica e ritualità

Nel cuore di Milano, il concetto di benessere evolve e si trasforma, abbandonando la dimensione puramente individuale per aprirsi a una nuova visione collettiva e culturale. È in questo scenario che Terme De Montel presenta una programmazione di maggio ricca e articolata, capace di intrecciare tradizione termale, sperimentazione e linguaggi contemporanei.

L’idea di wellness si amplia, diventando esperienza condivisa, spazio di relazione e terreno di ricerca, dove corpo, mente e ambiente dialogano in modo dinamico.

Il debutto del Longevity Rave: quando il benessere incontra la scienza

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il Longevity Rave, in programma il 22 maggio, che segna il suo debutto italiano proprio a Milano. Si tratta di un format internazionale innovativo che combina musica, movimento e ricerca scientifica, proponendo un modo completamente nuovo di vivere il benessere.

L’evento si inserisce all’interno del Milan Longevity Summit 2026 (20–23 maggio, Allianz MiCo) e porta in città un’esperienza già sperimentata in metropoli come San Francisco, Londra e Berlino.

Elemento centrale della serata sarà il JoyScore Experiment, un progetto che analizza l’impatto delle emozioni positive sulla salute attraverso dati fisiologici, comportamentali ed emotivi. Un approccio che trasforma il divertimento in oggetto di studio, esplorando il legame tra gioia collettiva e qualità della vita.

Ideato da Tina Woods, tra le massime esperte internazionali di longevità, insieme alla DJ Yukari, il Longevity Rave si muove tra club culture e laboratorio scientifico. La presenza della stessa Woods in consolle, con l’alias Tina Technotic, rafforza il carattere ibrido dell’esperienza.

In questo contesto, le terme diventano molto più di una semplice location: acqua, vapore e architettura si trasformano in variabili attive, capaci di influenzare la percezione sensoriale. Un approccio che richiama il concetto di esposoma umano, secondo cui la salute nasce dall’interazione continua tra individuo e ambiente.

Un mese di esperienze tra ritualità e socialità

Accanto al Longevity Rave, l’intero mese di maggio si sviluppa come un racconto fluido del benessere, fatto di esperienze diversificate e complementari.

Le giornate sono scandite da pratiche che reinterpretano la tradizione termale in chiave contemporanea: Aufguss, bagni sonori e meditazione diventano momenti di rigenerazione profonda, mentre i weekend introducono una dimensione più conviviale.

La proposta serale, in particolare, evolve verso un equilibrio tra relax e socialità: aperitivi quotidiani con cocktail botanici, ispirati alle proprietà delle acque termali, si affiancano a dj set settimanali e appuntamenti dedicati alla mixology. Gli spazi si trasformano così in luoghi d’incontro, senza perdere la loro identità legata al benessere.

Non mancano incursioni nel mondo del gusto e della cura personale: dal gelato artigianale del weekend alle degustazioni di tisane pensate per il post-sauna, fino a iniziative speciali come la wellness experience dedicata alla cura dei capelli per la Festa della Mamma.

A metà mese (13–17 maggio), i Saturnia Beauty Days rafforzano il legame con l’heritage di Terme di Saturnia, proponendo attività e contenuti legati alla cosmetica e alla tradizione termale. Parallelamente, l’area spa offre per tutto il mese trattamenti focalizzati su rilassamento profondo e gestione dello stress.

Un nuovo immaginario del benessere

Nel suo insieme, la programmazione di maggio restituisce l’immagine di uno spazio in piena trasformazione. Le Terme De Montel si affermano come piattaforma contemporanea, dove convivono ritualità, ricerca e socialità.

Il benessere non è più solo cura o pausa, ma diventa esperienza culturale e occasione di esplorazione, capace di ridefinire anche il tempo libero. Un luogo dove sperimentare nuove forme di equilibrio e immaginare, forse, un modo diverso di vivere la qualità della vita.