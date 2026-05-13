Da Anne Hathaway a Meryl Streep: perché tutte vogliono una DeMellier

Dopo il Met Gala 2026 da poco conclusosi e l’uscita nelle sale de “Il Diavolo Veste Prada 2” , possiamo dire che la moda è tornata al centro della scena e, questa volta, portando con sé un nome: DeMellier.

Negli ultimi anni le case di moda sembrano aver fatto un grande balzo nel passato, tornando a quando non vi era bisogno di ostentare grandi loghi o creare prodotti stravaganti per sovrastare la concorrenza, ma ci si concentrava semplicemente sulla qualità e sulla praticità.

Questo discorso vale soprattutto per gli “accessori importanti” e, in particolare, per le borse. E allora, come si possono non citare le borse DeMellier? Già solo a guardarle sembrano discendenti dalla tanto amata Birkin di Hermes, fatta su misura da Jean-Louis Dumas proprio per Jane Birkin.

Già dalle prime immagini provenienti dal set de “Il diavolo veste Prada 2” si percepiva la tendenza ad uno stile impeccabile ed elegante, volto a richiamare pienamente l’estetica tipica delle it-girl. Le protagoniste del sequel, però, mantengono la stessa natura sia davanti che dietro la cinepresa, tra pranzi e cene fuori, appuntamenti di lavoro ed eventi ai quali è impossibile non presenziare. E dunque, cosa hanno in comune Anne Hathaway, Meryl Streep ed Emily Blunt? La risposta è semplice e no, non è quella che ti aspetti… hanno in comune una passione sfrenata per le borse DeMellier!

Le DeMellier conquistano il cast de “Il diavolo veste Prada 2”

Eternamente giovane e bellissima, Anne opta per la DeMellier New York in versione shoulder. Questo è uno dei modelli che compare più spesso nelle sue uscite quotidiane. Si tratta di una borsa dalle linee estremamente pulite e dalla capienza sufficiente per contenere tutto ciò che una donna deve sempre portare con sé.Emily Blunt, invece, sceglie il modello Tote, che sembrerebbe la versione più ampia della Demellier New York. Molto pratica per un look da ufficio, ma anche ottima per un outfit casual tipico di chi sta andando al supermercato per fare la spesa.

E’ il turno di Miranda Priestly! Da sempre iconica e al passo con i tempi, Meryl Streep preferisce il modello Hudson, uno tra i bestseller del brand, disponibile in tantissime varianti ed in diverse misure. Essenziale e senza eccessi questa sembra proprio la borsa ideale per i look da tutti i giorni.

Certo è che l’eleganza non si compra e non si mostra solo in grandi gala o eventi mozzafiato, l’eleganza è nelle scelte di tutti i giorni e nel modo in cui si indossano ciascun capo e ciascun accessorio. L’eleganza, appunto, è proprio ciò che sopravvive agli anni che passano e alle mode che cambiano. D’altronde, come diceva Coco Chanel: “La moda passa, lo stile resta”.