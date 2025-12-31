La borsa dupe della Birkin spopola su Amazon

Su Amazon è diventata virale negli Stati Uniti una borsa che è il dupe della costosissima Birkin, soprannominata ormai la Birkin della classe operaia, è veramente molto simile all’originale

La Birkin è una borsa che praticamente tutte le donne vorrebbero, non tanto perché costosa e super chic ma quanto perché è ormai un’icona indiscussa della moda.

Se ancora qualcuno non conoscesse la storia delle mitica borsa, ve la riassumiamo in breve. La borsa Birkin è frutto di un incontro fortuito su un aereo Parigi-Londra fra Jean-Louis Dumas e l’artista Jane Birkin, al termine del quale Jean-Louis Dumas le disegna la borsa ideale.

Una borsa che secondo le esigenze dell’attrice, doveva essere elegante, in grado di contenetele diverse cose, quindi spaziosa, ideale sia per la sera che per il giorno: è così che vede la luce la borsa Birkin.

Il dupe della Birkin disponibile su Amazon

Negli Stati Uniti sono tutti impazziti per il dupe della borsa Birkin che hanno amichevolmente definito ‘Wirkin’, o anche ‘La Birkin della classe operaia’. Il duplicato della famosa borsa Hermès che tutti cercano di avere ma che è impossibile per la stragrande maggioranza dei portafogli, ha prezzi proibitivi che vanno dai 10mila euro in su e una famigerata lista d’attesa.

La versione Amazon è realizzata in pelle vegana con manici superiori per portarla al braccio o una tracolla più lunga per indossarla a mani libere. Include molte delle caratteristiche di design che ci si aspetta da una borsa progettata per l’uso quotidiano, come ampie tasche interne e scomparti organizzativi per mantenere il portafoglio in ordine. Anche se non somigliasse a una Birkin, è facile capire perché la borsa possa piacere molto.

È venduta da Dasein, vi riportiamo la foto qui sopra ma potete acquistarla solo se avete modo di farvela spedire negli Stati Uniti. Per rendervi la vita più facile abbiamo trovato altri dupe che possono essere acquistati nel nostro Paese. Vi postiamo foto e informazioni qui sotto:

La Tuscany Leather, borsa a mano i dimensioni medie. Borsa Bauletto di Superflybags. E la Victoria Hyde, borsa a mano a donna in pelle. Sono tutte e tre delle valide alternative alla dupe americana, simili alla Birkin per forma, per eleganza e versatilità e disponibili in diversi modelli. Non richiedono un investimento eccessivo, il terzo modello citato è sotto i 100 euro ed è quindi una cifra abbordabile e se volete farvi un regalo per Natale in ritardo, sapete dove trovarle.