Margherita, tiramisù e spritz: così la cucina italiana conquista l’Europa

Uno studio Fipe-Confcommercio fotografa il successo della ristorazione italiana all’estero tra autenticità, qualità e tradizione.

La pizza margherita resta la regina incontrastata della cucina italiana all’estero. Subito dietro si piazzano il tiramisù e lo spritz, simboli di un’Italia che continua a sedurre l’Europa attraverso sapori, rituali e convivialità. È quanto emerge dal report “The Italian Table Abroad” realizzato da Fipe-Confcommercio, che ha analizzato quasi 1.500 ristoranti italiani distribuiti in dieci grandi città europee.

Lo studio racconta una presenza sempre più capillare della ristorazione italiana fuori dai confini nazionali: non soltanto un fenomeno economico, ma una vera forma di rappresentanza culturale. Ogni insegna, ogni menù e ogni piatto contribuiscono infatti a costruire l’immagine del Made in Italy nel mondo.

La cucina italiana parla europeo

L’indagine ha preso in esame 1.486 ristoranti italiani situati a Parigi, Londra, Barcellona, Vienna, Amsterdam, Bruxelles, Monaco di Baviera, Lione, Berlino e Marsiglia. Il numero complessivo stimato dei locali italiani presenti in queste città sfiora però quota 9mila.

Per comprendere il fenomeno, i ricercatori hanno analizzato oltre 115mila voci di menù, individuando più di 49mila cluster semantici, cioè gruppi di piatti e preparazioni simili. Un lavoro che restituisce la fotografia di una cucina italiana tutt’altro che standardizzata.

Dalle pizze alla pasta fresca, passando per il caffè, i dolci e l’aperitivo, l’offerta italiana si presenta infatti come un mosaico di tradizioni regionali, contaminazioni locali e reinterpretazioni moderne. Una varietà che, secondo il report, rappresenta uno dei principali punti di forza della gastronomia italiana all’estero.

Londra e Parigi capitali dell’autenticità

Tra le città analizzate, Londra e Parigi risultano le mete dove la ristorazione italiana viene percepita come più autentica. Nei mercati più maturi e sofisticati, infatti, i ristoratori tendono a valorizzare maggiormente le identità territoriali e le specialità regionali.

Lo studio introduce anche due parametri innovativi. Il primo è l’Indice di Valore, che misura il rapporto tra qualità percepita e prezzo pagato dal cliente. Il secondo è l’Indice di Autenticità, pensato per valutare quanto un locale riesca a essere riconosciuto come realmente italiano, considerando menù, ingredienti, denominazioni e recensioni dei clienti.

I risultati confermano la solidità del modello italiano: il rating medio dei ristoranti esaminati raggiunge 8,95 su 10, mentre il prezzo medio di un piatto principale si attesta sui 30,30 euro.

La pizzeria si conferma il format più diffuso e replicabile, con 345 locali censiti e un ottimo rapporto qualità-prezzo. L’osteria, pur rappresentando una quota più piccola del mercato, ottiene invece i risultati migliori in termini di apprezzamento, con un rating medio di 9,21.

La forza del rito italiano

A dominare i menù europei resta la triade composta da pizza margherita, tiramisù e spritz. Un successo che va oltre il semplice gusto gastronomico e racconta la capacità italiana di esportare stili di vita e momenti sociali.

In particolare, il report evidenzia il ruolo sempre più centrale dell’aperitivo italiano, ormai diventato un’abitudine consolidata anche fuori dall’Italia. Una formula vincente che unisce convivialità, leggerezza e condivisione.

“L’Italia non ha inventato soltanto un cocktail, ma un’ora del giorno”, sintetizza efficacemente lo studio.

La ristorazione italiana all’estero si conferma così uno degli strumenti più potenti del brand Italia: un ambasciatore quotidiano capace di alimentare il desiderio di viaggio, rafforzare la reputazione del Paese e diffondere nel mondo valori come qualità, territorio e convivialità.