Baci Gelato, la pralina diventa dessert: la nuova sfida premium di Froneri conquista i supermercati

C’è un nuovo protagonista nei freezer dei supermercati italiani e porta con sé un mix di memoria, gusto e strategia industriale. Si chiama Baci Gelato ed è il nuovo marchio lanciato da Froneri che trasforma l’iconica pralina Perugina in una linea di gelati confezionati pensata per il segmento premium.

L’operazione non nasce per caso. Negli ultimi anni il settore del gelato confezionato ha puntato sempre più sul co-branding, ovvero sulla collaborazione tra marchi celebri appartenenti a categorie diverse del mondo dolciario. Una formula che consente di trasferire notorietà e fidelizzazione dei consumatori da un prodotto all’altro, intercettando nuovi pubblici senza partire da zero.

Baci Gelato: tre formati e un’identità riconoscibile

Presentata ufficialmente il 6 maggio nello stabilimento Froneri di Ferentino, la nuova linea è già disponibile sugli scaffali della grande distribuzione. Baci Gelato arriva in tre varianti: stecco, cono e pot, tutte costruite attorno ai sapori simbolo della storica pralina: gianduia, nocciola e cacao.

L’obiettivo dichiarato dall’azienda è quello di offrire un’esperienza dal forte impatto emozionale, mantenendo gli elementi che hanno reso celebre il marchio Baci. Tra questi c’è anche uno dei dettagli più amati dai consumatori: il tradizionale messaggio segreto, inserito nelle confezioni dei gelati proprio come avviene per le praline originali.

Non manca l’attenzione alla sostenibilità: tutti i prodotti della gamma sono infatti certificati Rainforest Alliance, segnale di un mercato che guarda sempre più anche alla provenienza delle materie prime.

Il boom del co-branding nel gelato confezionato

L’arrivo di Baci Gelato conferma una tendenza ormai consolidata nell’industria alimentare. Sempre più aziende scelgono di trasformare marchi iconici del cioccolato, dei biscotti o delle praline in gelati confezionati, sfruttando il valore emotivo e commerciale di brand già radicati nell’immaginario collettivo.

Froneri è uno dei gruppi più attivi su questo fronte. Nel tempo ha sviluppato una lunga collaborazione con Mondelēz, da cui sono nate linee ispirate a marchi celebri come Oreo, Milka, Cadbury e Toblerone. E il percorso non si fermerà qui: nel 2026 entreranno nel portafoglio anche i gelati firmati Lotus Biscoff, inizialmente destinati ad alcuni mercati europei selezionati.

La strategia è chiara: utilizzare brand già forti per abbattere le barriere d’ingresso in nuovi segmenti di mercato. Un marchio conosciuto rassicura il consumatore, accelera la riconoscibilità del prodotto e riduce gli investimenti necessari per costruire notorietà.

Nel caso di Baci, il valore emotivo gioca un ruolo centrale. Secondo Nestlé, il marchio è associato da tempo a qualità, regalo e condivisione, elementi che oggi vengono trasferiti nel mondo del gelato per presidiare un comparto in crescita come quello dello snacking premium individuale.

Froneri cresce in Italia: fatturato a quota 350 milioni

Dietro il debutto di Baci Gelato c’è un gruppo in espansione sia dal punto di vista commerciale sia industriale. Nel 2025 Froneri ha registrato una crescita del 3,1% a cambi costanti, rispetto ai 5,531 miliardi di euro del 2024, sostenuta soprattutto dal comparto snack e da investimenti più consistenti nel marketing.

Anche il retail ha mostrato segnali positivi, con una crescita complessiva del 3,6% su base annua. In Italia, dove il gruppo opera con sedi produttive a Ferentino e Terni, il fatturato ha raggiunto circa 350 milioni di euro nel 2025.

Numeri che confermano quanto il gelato confezionato sia diventato un terreno sempre più strategico per i grandi marchi del food, soprattutto in una fascia di mercato dove nostalgia, esperienza e identità del brand fanno ormai la differenza tanto quanto il gusto.