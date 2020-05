Uomini e Donne | Teresa Langella e Andrea Dal Corso del Trono Classico diventeranno presto genitori? L’ex corteggiatore di Maria De Filippi si è sbilanciato sul futuro del suo amore

Teresa Langella ha conosciuto, durante il suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne, il suo compagno Andrea Dal Corso.

I due stanno insieme da qualche tempo e, dopo aver iniziato una convivenza, starebbero pensando di portare il loro rapporto ad un livello superiore. A rivelare la notizia, attraverso una recente intervista al settimanale Mio, è stato proprio l’ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi che ha parlato del suo rapporto con la speaker napoletana.

“Sono del parere che quando due persone sono innamorate, e c’è tutta l’intenzione di voler costruire insieme qualcosa di serio e duraturo” ha premesso il fidanzato di Teresa, che di recente è stata colpita da un grave lutto. “Programmare un matrimonio e desiderare la nascita di un figlio porta tutto ad un livello superiore”

Teresa Langella e Andrea Dal Corso vogliono un figlio dopo Uomini e Donne? Dal discorso di Andrea, sembrerebbe proprio di sì.

Andrea Dal Corso svela cosa lo ha fatto innamorare di Teresa Langella a Uomini e Donne

Andrea Dal Corso, tra una confessione e l’altra, ha anche svelato cosa lo ha fatto innamorare di Teresa Langella a Uomini e Donne. Anche se, come noto a tutti, all’inizio il corteggiatore aveva qualche dubbio sull’iniziare o meno questa relazione, tant’è che in un primo momento aveva rifilato un bel no durante la scelta in prima serata. Scelta che fece, in un modo o nell’altro, parecchio discutere il pubblico del piccolo schermo.

“Di Teresa mi ha fatto innamorare la sua dolcezza” ha confidato Andrea Dal Corso sul perché si è innamorato di Teresa Langella, tra l’altro lei ha anche smentito la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. “Lei riesce sempre a stupirmi e vi assicuro che non è affatto facile cogliermi di sorpresa” ha rivelato l’ex corteggiatore del Trono Classico. “Riesce a farmi sentire amo” ha aggiunto. “E’ una bellissima sensazione” ha concluso.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso dopo Uomini e Donne sono più innamorati che mai e la loro relazione prosegue a gonfie vele.