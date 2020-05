Uomini e Donne | Fanpage, dopo aver ricevuto svariate segnalazioni, ha rivelato l’identità di Alchimista, corteggiatore di Giovanna Abate al Trono Classico, pubblicando anche alcune indizi che confermerebbero questa tesi

Da lunedì è iniziata la caccia nello scoprire l’identità dell’Alchimista, corteggiatore di Giovanna Abate. Il ragazzo, che ha iniziato a corteggiare la tronista nel format di Uomini e Donne ai tempi del coronavirus, ha scelto di non rivelarle il suo volto, presentandosi in puntata indossando una maschera ispirata dal telefilm de La casa di carta.

Da quel momento, come anticipato, è iniziata una vera e propria caccia per cogliere i più piccoli dettagli per scoprire chi si cela dietro quella maschera. In molti hanno ipotizzato si trattasse di un personaggio noto, ma Maria De Filippi ha subito smentito che non è un personaggio del piccolo schermo a ricoprire il ruolo di corteggiatore misterioso.

A fare luce sulla questione, però, ci ha pensato il portale Fanpage che, grazie ad alcune segnalazioni accompagnate da alcune prove, ha rivelato il nome del misterioso corteggiatore. Curiosi di sapere chi è?

In molti hanno sospettato potesse essere un ex volto del programma, ma Alessandro Graziani ed Alessio Campoli hanno smentito. Chi si cela dietro la maschera è un volto totalmente sconosciuto al pubblico di canale 5, in quanto non ha mai preso parte al famoso dating show di Maria De Filippi. Chi è allora?

Davide Basolo è l’Alchimista di Uomini e Donne secondo Fanpage e ci sono numerose prove pronte a dimostrare che dietro quella maschera si cela proprio questo ragazzo che, contattato dal portale web, ha preferito non commentare di fronte alla loro richiesta di sapere se fosse lui o meno il ragazzo che tutta Italia sta cercando.

Uomini e Donne | L’Alchimista è Davide Basolo: le prove

Davide Basolo è un bartender, proprio come l’Alchimista di Giovanna Abate, ma non solo. Anche perché, Davide non è di certo l’unico bartender in tutta Italia, ma le prove non finiscono qui ovviamente. Questo è soltanto l’inizio.

Alchy, com’è stato rinominato al Trono Classico di Uomini e Donne, ha confidato alla sua tronista di aver lavorato a Formentera e sui profili social del ragazzo è possibile trovare alcune foto di lui intento a lavorare proprio, guarda caso, nell’isola spagnola, ma andiamo avanti con le prove del nove, che sembrerebbero confermare il legame tra il ragazzo e il corteggiatore.

Sappiamo che Alchimista, che molto fa ha fatto discutere come Sirius di Gemma, ha un tatuaggio sulla mano e nella foto inviata a Giovanna Abate si riesce ad intravedere il disegno inciso sulla pelle, che è coperto da un guanto bianco. Il tatuaggio, manco a farlo apposta, sembra essere proprio di Davide Basolo, come dimostra la foto del confronto tra le due mani.

In molti, oltre alle prove che Davide Basolo è l’Alchimista, hanno iniziato a convincersi maggiormente che si celi lui dietro la maschera del corteggiatore proprio perché ha preferito non commentare le associazioni delle immagini qui proposte quando Fanpage gli ha chiesto di rivelargli cosa ne pensasse di queste somiglianze tra lui e lo spasimante di Giovanna Abate di Uomini e Donne, ma lui ha preferito non rilasciare nessun commento a riguardo.

Perché mai non smentire il tutto qualora non fosse lui a corteggiatore l’unica protagonista sopravvissuta del Trono Classico? Anche se una buona parte del pubblico del dating show di Maria De Filippi continua a sostenere che l’Alchimista in realtà sia realmente un voto noto al pubblico di canale 5, per questo motivo avrebbe scelto di censurare la sua voce durante la puntata di oggi in quanto in molti avrebbero potuto riconoscerlo e svelare la propria identità sul web, levando ogni dubbio alla protagonista della trasmissione.

Sarebbe curioso sapere se Giovanna Abate ha scoperto chi è l’Alchimista a Uomini e Donne e se è a conoscenza dei nomi associati alla maschera che ha scelto di non rivelarsi e che ha catturato, in maniera quasi innegabile, la sua attenzione in questi giorni. Giovanna, infatti, sembra essere davvero presa dal suo nuovo e misterioso corteggiatore.