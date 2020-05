Uomini e Donne, Sirius e Gemma Galgani: l’ex fidanzata rompe il silenzio e racconta tutta la verità sul corteggiamento del 26enne alla dama.

L‘ex fidanzata di Sirius, il 26enne che sta corteggiando Gemma Galgani a Uomini e Donne e il cui vero nome è Nicola Vivarelli, rompe il silenzio e racconta chi è davvero Sirius in una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Fanpage. Chiara, questo è il nome dell’ex fidanzata di Sirius, confessa di aver molti dubbi sul reale interesse di Nicola nei confronti di Gemma.

Uomini e Donne, parla l’ex fidanzata di Sirius: “fece già un provino, non credo in questa relazione. Penso punti alle telecamere”

Chiara, quasi 32 anni e quindi poco più grande di Sirius che di anni ne ha 26, ha raccontato la sua storia con Nicola Vivarelli a Fanpage. La ragazza ha raccontato di averlo conosciuto quando lei aveva 23 anni e lui 18. Si sono conosciuti in discoteca e abitando entrambi in Versilia hanno continuato a frequentarsi.

Chiara che si è trasferita a Londra racconta di aver seguito Uomini e Donne poco prima del suo trasferimento e di aver saputo della presenza di Nicola alla corte di Gemma tramite un amico.

“Non credo in questa relazione, penso punti più alle telecamere e che gli interessi solo farsi vedere. Ma devo aggiungere che non lo frequento da tempo, non so più cosa gli passi per la testa. Ricordo che per Uomini e Donne facemmo un provino insieme anni fa in una discoteca della Versilia”, ha raccontato Chiara.

Prima di mettersi insieme, Chiara e Siriuis che ha ricevuto l’attacco dei militari sono stati amici così da sostenere insieme un provino per il programma.

Chiara ha anche parlato della famiglia di Siriuis che, stando a quello che racconta il 26enne, avrebbe accettato la sua decisione di corteggiare Gemma.

“Conosco i suoi genitori ma non so come potrebbero reagire di fronte a una situazione fuori dagli schemi come questa. So che la madre di Nicola è una donna dalla mentalità aperta, è molto giovane”, ha concluso.