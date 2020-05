Trono Over | Giorgio Manetti è tornato a parlare della sua ex fidanzata Gemma Galgani, conosciuta a Uomini e Donne, affermando che ha perso ogni credibilità

Giorgio Manetti è lo storico ex fidanzato di Gemma Galgani del Trono Over. I due hanno fatto sognare per un anno il pubblico di Uomini e Donne, ma sono ormai lontani i tempi in cui i loro cuori battevano l’uno per l’altro.

Il Gabbiano è felicemente fidanzato, mentre la dama è ancora la ricerca, dopo ben dieci anni all’interno della trasmissione, dell’amore della sua vita.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne: chi è l’Alchimista? I corteggiatori che hanno smentito

Recentemente intervistato dal settimanale Vero, Giorgio è tornato a parlare della sua ex, che di recente il suo nuovo corteggiatore è stato attaccato dai militari, affermando che la sua lunga presenza all’interno degli studi Elios di Roma le ha fatto perdere una certa credibilità nei confronti del pubblico da casa.

“Fa parte del programma da ben undici anni” ha premesso Giorgio Manetti contro Gemma Galgani del Trono Over. “Lì ha avuto modo di conoscere davvero tanti uomini, ormai non ha più nessuna credibilità quando si ritrova a ripetere sempre le stesse cose” ha proseguito l’ex cavaliere di Maria De Filippi. “L’uomo della sua vita potrebbe cercarselo anche nella sua Torino” ha concluso.

Gemma Galgani | Giorgio Manetti del Trono Over tuona: “Non è vero!”

Giorgio Manetti, oltre a rivelare cosa pensa della permanenza di Gemma Galgani a Uomini e Donne, le ha anche lanciato una frecciatina. Che cosa ha detto?

La dama del parterre femminile del Trono Over su canale 5 ha affermato che il Gabbiano non fa altro che parlare di lei nelle sue interviste e lui ci ha tenuto prontamente a smentire il tutto, affermando che non ha nessuna colpa se i giornalisti gli chiedono cosa pensi di lei. Si limiterebbe, il Gabbiano, soltanto a rispondere.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Sirius di nuovo sotto accusa: la frase su sua madre

“Ma non è vero!” ha sbottato Giorgio Manetti del Trono Over. “Ha detto che io parlo sempre di lei, ma non corrisponde alla verità” ha spiegato l’ex fidanzato di Gemma, che ieri ha difeso Sirius. “I giornalisti mi chiamano, mi fanno una domanda e io mi limito a rispondere” ha spiegato. “Tutto qui”.

Il pensiero di Giorgio Manetti su Gemma Galgani, però, è bene specificare che non è così lontano da quanto il pubblico da casa inizia a pensare nei confronti della dama più famosa del piccolo schermo. In quanto la scelta di Gemma di tenere Sirius, Nicola Vivarelli, un ragazzo di soli 26 anni, ha creato non poco clamore nei loro confronti.