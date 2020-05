Uomini e Donne | Sirius sta usando Gemma Galgani al Trono Over per ottenere visibilità? A fare chiarezza sull’argomento ci ha pensato l’agente del giovane corteggiatore Nicola Vivarelli

Da lunedì scorso non si fa altro che parlare del nuovo protagonista del Trono Over di Uomini e Donne di soli 26 anni.

Ovviamente ci riferiamo a Sirius, Nicola Vivarelli, il nuovo corteggiatore della dama più famosa del parterre di canale 5.

Nicola ha scelto di corteggiatore Gemma Galgani, nonostante lei sia molto più grande di lui, creando un certo clamore nel pubblico del piccolo schermo. Tant’è che molti hanno insinuato che il giovane abbia scelto di prendere parte alla trasmissione soltanto per sfruttare la dama ed avere una maggiore visibilità, visto che nella sua bio di Instagram fino a qualche tempo fa compariva anche il nome di un’agenzia a cui è iscritto.

Intervistato dal portale Fanpage, Fabio Filiziano, agente del ragazzo, ha chiarito ogni cosa, spiegando che è stato lui a chiedere al corteggiatore di Gemma, che ha fatto infuriare Tina Cipollari, di levare il nome dell’agenzia dal suo profilo Instagram in quanto non voleva che il pubblico di canale 5 pensasse che lui fosse lì per una loro iniziativa, quando in realtà non è così.

“In Agenzia lo seguiamo da qualche tempo, con noi ha realizzato qualche lavoretto come modello” ha chiarito l’agente di Sirius, il corteggiatore di Gemma Galgani di 26 anni. “Ma la professione di modello lo fa come passatempo, lui è un ufficiale della marina” ha chiarito Fabio. “Gli abbiamo chiesto noi di eliminare il nome dell’agenzia dalla biografia su Instagram, non volevamo che le persone pensassero che siamo stati noi a suggerirgli di andare a corteggiare Gemma, perché non è così” ha rivelato. “Noi non sapevamo nulla, anche perché non abbiamo un contratto di esclusiva d’immagine con lui” ha concluso.

Uomini e Donne | Parla l’agente di Sirius, corteggiatore di Gemma: “Voleva conoscerla, ma ….”

L’agente di Nicola Vivarelli ha anche rivelato che da qualche il tempo il ragazzo aveva manifestato un certo interesse per Gemma Galgani di Uomini e Donne. Tant’è che spesso veniva preso in giro per questo motivo, ma Sirius aveva confidato di essere attratto psicologicamente dalla dama, che provava un forte desiderio di protezione nei suoi confronti visto che veniva trattata in malo modo all’interno degli studi Elios di Roma a causa delle continue discussioni con l’opinionista Tina Cipollari.

“Ci aveva sempre manifestato un certo interesse nei suoi confronti, per questo lo prendevamo un po’ giro” ha rivelato l’agente di Sirius del Trono Over, che di recente è stato anche protagonista di una clamorosa segnalazione. “Ma non ci saremmo mai aspettati di vederlo lì, anche se ha sempre detto di provare un certo senso di protezione nei confronti di Gemma” ha svelato l’agente. “Era infastidito dal modo in cui Tina la trattata, voleva proteggerla”.

L’agente ha anche rivelato che Nicola Vivarelli con Gemma Galgani a Uomini e Donne vuole andare fino in fondo nella loro conoscenza e che al momento è molto preso dalla dama e spera che il loro rapporto possa evolversi in qualcosa di più forte. Anche se il pubblico del Trono Over non sembra credere a una sola parola del ragazzo, convinti che dietro ai suoi sorrisi e belle parole ci sia soltanto un forte desiderio di popolarità.

In quanto ritengono che sia impossibile che un ragazzo della sua età, di 26 anni, possa essere attratto in qualche modo da Gemma, che ne ha 70. La differenza di età tra i due è parecchia e i telespettatori sono convinti che lui non sia altro che l’ennesimo personaggio che voglia prendersi gioco della dama del Trono Over di canale 5 soltanto per avere una certa popolarità.

Gemma Galgani è sempre più interessata a Sirius a Uomini e Donne, tra l’altro di recente ha elogiato Maria De Filippi, ed è decisa a proseguire con la loro conoscenza. Come andrà a finire tra loro?