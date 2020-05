Uomini e Donne | Chi è l’Alchimista, corteggiatore di Giovanna Abate del Trono Classico? Ecco gli ex corteggiatori che hanno smentito

Mancano poche ore e finalmente scopriremo chi è l’Alchimista che corteggia Giovanna Abate. In rete, ovviamente, non sono mancati i primi sospetti da parte del pubblico di Maria De Filippi, convinto che il ragazzo sia un ex volto di Uomini e Donne.

Tra tutti, il popolo della rete era convinto che dietro la mascherina dell’Alchimista si celasse Alessandro Graziani, che ha corteggiato Giovanna per qualche tempo. Mentre altri hanno insinuato che fosse Alessio Campoli, ex scelta di Angela Nasti.

I due hanno deciso di intervenire in prima persona, smentendo assolutamente i sospetti del popolo della rete.

“Non sono io” ha scritto Alessandro su Instagram. “Non mi piace nascondermi dietro ad una maschera” ha affermato. “Purtroppo o per fortuna, dipende dal vostro punto di vista” ha scritto invece Alessio. “Non sono io che sto corteggiando Giovanna” ha svelato, mentre altri hanno sospettato che fosse addirittura Manuel Galiano, ex scelta di Giulia Cavaglià che ha più volte rivelato di essere interessato a Giovanna Abate.

Alessandro Graziani ed Alessio Campoli non sono l’Alchimista, ma secondo alcuni telespettatori potrebbe essere Angelo, un suo ex corteggiatore rifiutato perché non rientrava nei canoni estetici di Giovanna.

Uomini e Donne anticipazioni | Giovanna Abate scopre chi è l’Alchimista

Intanto, stando da quanto rivelato dalle anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata in onda oggi Giovanna Abate scoprirà chi è l’Alchimista e lo farà, stando a quanto annunciata, in maniera molto particolare e romantica.

In molti, come anticipato, sono convinti che sia qualcuno che la protagonista del Trono Classico conosca già. Altrimenti per quale motivo avrebbe scelto di non mostrare il suo volto? Il tutto potrebbe anche semplicemente essere una strategia del ragazzo per rimanere, ancora di più, impresso nella mente della tronista. Tant’è che lei non fa altro che pensare a lui in questi giorni, infatti lo ha più volte avvisato di non giocare con i suoi sentimenti.

Giovanna Abate rimarrà delusa di scoprire chi è l’Alchimista? Non ci resta che attendere qualche ora per scoprire finalmente la verità.