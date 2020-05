Uomini e Donne | Sirius, Nicola Vivarelli, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani del Trono Over è di nuovo sotto accusa dai telespettatori di Maria De Filippi a causa di una vecchia frase su sua madre.

Continua a far parlare di sé il nuovo corteggiatore, di soli 26 anni, di Gemma Galgani.

Sirius, Nicola Vivarelli, è finito di nuovo sotto accusa nel mirino dei fan del Trono Over di Uomini e Donne. Il motivo? Il pubblico continua a scavare sul passato del ragazzo, setacciando da cima a fondo i suoi profili social per trovare qualsiasi traccia o prova che possa servire a sostegno della propria tesi. Quale? Che Sirius stia prendendo in giro Gemma, sfruttandola per avere una maggiore popolarità.

Questa volta, sul profilo facebook del ragazzo, i fan hanno trovato una vecchia foto di Nicola in compagnia di sua madre, che ricordiamo essere più giovane di Gemma di ben 20 anni. Fin qui nulla di male, ma il corteggiatore la definisce, in assoluto senso affettivo, una vecchietta.

I fan hanno trovato bizzarro che il ragazzo abbiamo definito sua madre una vecchietta, quando la donna che corteggia è ancora più adulta. “E Gemma allora che cos’è?” si legge tra i vari commenti dei fan, che hanno mandato anche gli insulti del ragazzo a Jack Vanore, che ha prontamente commentato il suo gesto.

Il pubblico non sembra assolutamente credere alla sua buona fede e scova ogni singolo indizio che possa sostenere la sua tesi: Sirius sta prendendo in giro Gemma Galgani a Uomini e Donne? Per il pubblico non sembrano esserci dubbi.

Uomini e Donne | Il pubblico non perdona Sirius: l’accusa a Gemma Galgani

Gemma Galgani, contrariamente a quanto il pubblico da casa possa pensare, è realmente interessata a Sirius, Nicola Vivarelli, al Trono Over e crede nella sua buona fede.

Un gesto sicuramente romantico, ma che il pubblico del piccolo schermo non ha perdonato. In quanto è rimasto abbastanza spiazzato che la beniamina di Maria De Filippi abbia scelto di tenere un ragazzo così giovane, quando ne ha scartati altri più grandi lui ma con cui notava una differenza eccessiva di età.

Gemma ha difeso Sirius dagli attacchi ricevuti in studio, affermando che il suo corteggiatore non è un uomo ipocrita, ma che la corteggia in privato nel pieno rispetto della loro conoscenza attuale. Anche se, purtroppo, almeno per il momento l’acerrima nemica di Tina Cipollari sembra essere l’unica a credere in questo sentimento.

Visualizza questo post su Instagram Agitazione e tensione in studio 😨 State guardando #UominieDonne? Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne) in data: 7 Mag 2020 alle ore 6:16 PDT

La famiglia di Nicola, però, a differenza di quanto si possa pensare, approva in pieno questa conoscenza, in quanto la dama sarebbe ben vista a casa. Gemma Galgani e Sirius a Uomini e Donne saranno pronti a stupire tutto il loro pubblico?