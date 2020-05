Uomini e Donne | Sirius, il giovane corteggiatore di Gemma Galgani al Trono Over, ha insultato anni fa Jack Vanore del Trono Classico in un post su Facebook. La reazione dell’opinionista di Maria De Filippi non è tardata ad arrivare

Niente passa inosservato ai fan di Uomini e Donne. Quando serve, infatti, i telespettatori diventano dei veri e propri investigatori, tanto da scovare notizie a cui nessuno sarebbe stato in grado di scoprire. Qualche esempio?

Il pubblico, non è un mistero, sospetta della sincerità di Sirius, Nicola Vivarelli, il corteggiatore di Gemma Galgani. Per questo motivo ha iniziato ad indagare sul suo passato sul web e ha trovato un retroscena che riguarda uno degli storici opinionisti del programma: Jack Vanore.

Sirius, che è stato attaccato dai militari, anni fa ha preso parte ad un evento in cui c’era Jack, chiedendogli di poter fare una foto insieme. Fin qui, non c’è assolutamente nulla di male. Peccato che il corteggiatore di Gemma abbia poi pubblicato lo scatto sul facebook, dando del coglion* all’opinionista.

Sirius ha insultato Jack Vanore di Uomini e Donne su Facebook e nonostante l’episodio risalga a ben sei anni fa, la reazione dell’opinionista non è tardata ad arrivare.

Uomini e Donne | Jack Vanore su Sirius, corteggiatore di Gemma: “Pessima figura”

I fan del programma di Maria De Filippi hanno prontamente girato gli screen del post a Jack Vanore di Uomini e Donne, che ha deciso di replicare pubblicamente in base a quanto gli è stato mostrato in privato dagli utenti della rete.

“In tanti mi avete girato questo materiale e vi ringrazio, ma sapevo già tutto” ha premesso l’opinionista del Trono Classico. “Onestamente questa cosa non mi tocca, sia perché sono passati sei anni sia per il periodo che stiamo vivendo, che è difficile più importante” ha proseguito Jack.

“Anche perché era un ragazzino all’epoca, ma non mi toccherebbe nemmeno oggi” ha precisato. “Mi dispiace solo che con il tempo invece di migliorare, peggiora” ha proseguito Jack Vanore su Sirius di Uomini e Donne, di recente è intervenuto anche il suo agente. “Mi fa parecchia simpatia, anche perché credo che la figura del coglion* la farà lui” ha concluso.

Jack Vanore , opinionista del Trono Classico, non le ha di certo mandate a dire, rispondendo con estrema educazione.